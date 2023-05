Roma femminile vs Inter donne. A che ora si gioca la partita di sabato e su che canale vederla. Possibili formazioni, previsioni e premiazione.

AS Roma contro Inter femminile è una partita molto attesa in campionato, dato che mette di fronte la squadra neo campione d’Italia e le nerazzurre. Quindi da un lato ci sono le giallorosse, che anche se hanno già vinto la Serie A 2023 vogliono comunque vincere l’incontro per festeggiare la consegna dello scudetto, prevista dopo la partita al Tre Fontane davanti ai propri tifosi. Di contro l’Inter vuole riscattare un anno che si sta chiudendo male, visto l’attuale 4° posto in classifica.

Sulla base di questo ecco cosa aspettarsi da questo match: quando si gioca, pronostici, novità sulle formazioni e come guardarlo.

Roma-Inter women pronostico e statistiche della partita

Negli 8 precedenti giocati fin qui fra le due squadre (tutti in Serie A femminile) i risultati parlano chiaro: ben 6 volte ha vinto la Roma, 1 solo successo dell’Inter e un pareggio. Se a questo uniamo la classifica e le quote dei bookmakers, la vittoria delle campionesse d’Italia è l’esito più probabile per questo incontro. Molto più difficile invece il pareggio o la vittoria della beneamata.

Ma attenzione ad eventuali sorprese e alle motivazioni che potrebbero essere maggiori per le nerazzurre, visto che una vittoria potrebbero salire al terzo posto, dove attualmente si trovano le rivali del Milan.

Possibili formazioni Roma femminile-Inter

Per affrontare al meglio l’impegno di sabato 20 maggio al Tre Fontane, mister Spugna probabilmente si affiderà alle giocatrici della Roma femminile più utilizzate finora. Si perché l’intento è quello di chiudere in bellezza con una vittoria casalinga, prima di alzare lo scudetto al cielo. Di conseguenza ecco la probabile formazione giallorossa (modulo 4-3-3): Ceasar, Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo, Glionna, Giugliano, Losada, Haavi, Giacinti, Andressa.

L’allenatrice nerazzurra Rita Guarino invece proverà a centrare un altro successo, dopo quello ottenuto nell’ultima giornata contro la Fiorentina o almeno un pari. Per farlo punta tutto sulla bomber Chawinga, in grandissima forma vista la tripletta realizzata nell’ultimo incontro. Al suo fianco Elisa Polli in avanti. Questo il possibile 11 titolare dell’Inter femminile (modulo 3-5-2): Durante, Sonstevold, Alborghetti, Kristjansdottir, Thøgersen, Karchouni, Eckhoff, Pandini, Merlo, Polli, Chawinga.

Dove vedere la Roma contro l’Inter femminile

L’incontro in calendario sabato 20 maggio alle ore 14:30, si potrà guardare gratis, in chiaro e in diretta Tv su La7 (canale 7 del digitale terrestre). Inoltre sarà visibile in streaming su www.la7.it. A pagamento invece lo streaming dell’incontro disponibile sulle piattaforme Dazn e TimVsion. Fiorentina-Juventus femminile è l’altro incontro di questo turno di poule scudetto, in programma domenica 21 maggio.