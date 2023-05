Dopo la conquista del suo primo scudetto di Serie A femminile, la Roma alza anche il trofeo del campionato giovanile Primavera

C’era un segnale del fatto che il progetto femminile della Roma avrebbe avuto successo. Non solo la vittoria di Coppa Italia strappata dalla squadra di Betty Bavagnoli due anni fa e il costante e continuo progresso di un club che quest’anno ha fatto uno splendido esordio anche in Champions League, coronato da un meraviglioso accesso ai quarti di finale. Ed è il grande lavoro effettuato a livello giovanile che ha portato trofei e riconoscimenti con ancora maggiore anticipo rispetto alla prima squadra.

Roma Under 19, quarto trofeo consecutivo

La Roma ha conquistato il suo quarto trofeo giovanile consecutivo, battendo la Juventus 2-0 nella finale in programma a Cologno al Serio.

Si tratta della prima vittoria conquistata con il tecnico Francesco Viglietta che l’estate scorsa aveva preso il posto di Fabio Melillo, artefice di una lunga striscia positiva di vittorie che avevano portato la Roma Under 19 femminile ad alzare tre trofei in tre anni tra il 2020 e il 2022.

In tribuna anche la presidente del presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, che ha consegnato il trofeo: “Un bel torneo che si conclude nel modo migliore con una finalissima piacevole, combattuta ed estremamente equilibrata. C’è tanto talento nel nostro calcio femminile giovanile, sempre di più. Il livello di questo campionato è in netta crescita. E il valore del torneo di quest’anno lo dimostra”.

Finale Primavera, Roma-Juventus 2-0

Un primo tempo estremamente equilibrato davanti a un buon pubblico, oltre 400 persone, nonostante una pioggia battente e molto violenta. Due squadre con una impronta di gioco molto forte costruita intorno a giocatrici giovanissime ma già di grande personalità. Non solo la juventina Schatzer, già presenza consolidata in maglia giovanile azzurra. Ma anche il play giallorosso Kramzar, tecnicamente strepitosa.

Juventus costretta a rinunciare all’ultimo istante al portiere titolare Mustafic, infortunata nel riscaldamento e sostituita da Nespolo.

Nel primo tempo un paio di accelerazioni e altrettante occasioni da gol da una parte e dall’altra. Ma a sbloccare il risultato è la giallorossa Pellegrino Cimò (16 anni) che con una splendida azione personale si sistema il pallone e lo scarica con un gran collo destro all’incrocio dei pali.

La reazione della Juventus è veemente. Pericolosissima Bellagente che su cross di Duljan mette sul fondo in spaccata da ottima posizione. Ma le bianconere, per quanto efficaci, non sfondano. La Roma controlla e nelle ripartenze è davvero micidiale: all’80’ il raddoppio di Kajzba, di testa, vale la vittoria e il trofeo. Per l’Under 19 giallorossa è il quarto di fila e fa cumulo con lo storico scudetto della prima squadra.

E non è finita qui: la Roma femminile attende anche la finale di Coppa Italia, in programma domenica 4 giugno alle 16.30 a Salerno.