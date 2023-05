Fiorentina contro Juventus women, penultima partita del campionato donne. Come vederla, quando e dove giocano viola e bianconere.

Fiorentina e Juventus femminile giocano il 21 maggio alle ore 14.30 allo stadio Franchi di Firenze. Nonostante il campionato donne sia alle ultime battute, la partita è da vedere in quanto rappresenta comunque l’antica rivalità che esiste fra la viola e la vecchia Signora declinata al femminile. Inoltre, per salutare la squadra la società viola ha deciso di farle giocare l’ultima partita in casa nell’impianto sportivo dove solitamente gioca la Fiorentina maschile. Si tratta quindi di una vetrina di prestigio.

Vediamo come si presentano le due squadre e chi ha più probabilità di vincere la partita.

Fiorentina women’s vs Juventus femminile

Se ci affidiamo alle statistiche e alle ultime partite giocate fra le due squadre la Juve Women è vincente, anche se nella gara dello scorso aprile ha preso 3 gol dalle viola. Questo dimostra come la prima squadra femminile della Juventus ha gestito male il campionato con qualche leggerezza, che ha pagato caro.

Molto probabilmente, l’aria che tira e la situazione Juventus in generale hanno in qualche modo influito anche sulle Women bianconere. E anche se parliamo di donne, si tratta comunque della stessa società, quindi non c’è nulla di strano nel pensare o presupporre che anche se non direttamente coinvolte le giocatrici di Montemurro abbiano qualche preoccupazione che le turba, visto anche l’ultimo risultato contro l’Inter femminile.

La Fiorentina Women’s invece è in quinta posizione in classifica quindi fuori dalla Champions donne 2023 -2024, ma è anche reduce da una sconfitta notevole sempre contro le nerazzurre di Rita Guarino.

Insomma se la Juve deve vincere per dimostrare di essere una squadra competitiva in grado di mantenere almeno un trofeo (vedi la Coppa Italia). Le Viola vogliono vincere per meglio posizionarsi nel gruppo Play -Off Championship. Quindi vista la situazione delle due squadre, i pronostici restano aperti. In questa partita di calcio femminile, infatti, tutto può succedere.

Formazioni ACF Fiorentina e Juventus

Per provare a regolare la vittoria ai tifosi nell’iconico Franchi di Firenze, Patrizia Panico dovrebbe schierare le migliori giocatrici della Fiorentina di cui dispone al momento. Ecco quindi, in base alle ultimissime news, come potrebbe scendere in campo la squadra toscana in questo incontro (modulo 3-4-3): Baldi, Jackmon, Tortelli, Agard, Cafferata, Boquete, Breitner, Zamanian, Catena, Mijatovic, Hammarlund.

Di contro le giocatrici Juventus ci tengono a ottenere un buon risultato e a prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia. Per questo Montemurro non vuole passi falsi, ma concentrazione alta e buon agonismo. Quindi ecco la formazione che sta pensando di schierare per questo match (modulo 3-5-2): Peyraud Magnin, Gama, Lenzini, Simon, Bonansea, Caruso, Pedersen, Cernoia, Nilden; Cantore, Nystrom.

Dove vedere Fiorentina Juventus femminile

La partita sarà visibile in streaming tramite i seguenti canali: DAZN, Tim Vision, Juventus Tv. In sintesi per vederla dovete essere abbonati. Altrimenti sulla pagina sportiva di Donne sul Web trovate risultati e Highlights di tutte le partite di calcio donne.

Sabato 20 maggio invece gioca la Roma femminile squadra Campione d’Italia contro l’Inter Donne che verrà trasmessa gratis in Tv.