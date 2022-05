Roma femminile-Sampdoria 21°giornata serie A. Orario e dove vederla

Roma femminile vs Sampdoria, partita Serie A donne 2022. Quando si gioca la gara che potrebbe valere la Champions League per l’AS Roma.

Roma-Sampdoria, Serie A femminile 2022. Uno dei match più interessanti del 21° turno del campionato è quello che si gioca sabato 7 maggio fra la squadra giallorossa e quella blucerchiata. Ecco allora a che ora si gioca l’incontro, le ultime notizie sulle formazioni e come vedere la partita in streaming.

Dove si gioca Roma femminile Sampdoria

La partita fra Roma women e Sampdoria si gioca sabato 7 maggio alle ore 14:30 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma. La squadra della capitale, attualmente seconda in classifica, cerca una vittoria che le consentirebbe di ottenere la qualificazione aritmetica alla Champions League femminile 2022-2023.

Nella speranza di una sconfitta della Juventus femminile contro il Sassuolo, che potrebbe tenere vivi i sogni scudetto. Di fronte però c’è una Sampdoria che è una squadra da non sottovalutare.

Roma donne vs Sampdoria, probabili formazioni

Le giocatrici della Sampdoria arrivano alla partita in una situazione di classifica tranquilla, visto che si trovano al 6° posto con 28 punti. Ma cercheranno di ottenere una vittoria prestigiosa nell’ultima trasferta della stagione.

La Roma femminile invece è seconda e con una vittoria lo resterebbe anche in caso di sconfitta nell’ultima di campionato. Mister Spugna quindi è intenzionato e schierare la miglior formazione possibile per conquistare i 3 punti in palio. Per questo ci saranno in campo le calciatrici più significative della squadra, da Bartoli a Giuliano fino a Paloma Lazaro.

AS Roma-Sampdoria femminile, arbitro e statistiche

La gara fra la squadra della capitale e quella ligure sarà arbitrata da Samuele Andreano di Prato.

Nell’unico precedente giocato in Serie A femminile, fra le due formazioni, durante il girone di andata di questo campionato, ha vinto la Roma 2-1. Quell’incontro fu deciso dai gol di Lazaro e dall’autorete di Debora Novellino. Mentre per la Samp segnò Stefania Tarenzi. Vedremo se questa volta le cose andranno diversamente o se avrà di nuovo la meglio l’AS Roma.

Dove vedere Roma femminile Sampdoria?

La partita, con fischio d’inizio in programma alle 14:30 di sabato 7 maggio 2022, si potrà vedere in streaming su TimVision. In altre parole bisogna essere abbonati a questa piattaforma per guardare in diretta il match che potrebbe valere la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League per la Roma.

