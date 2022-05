Inter Vs Milan femminile. A che ora si gioca il Derby donne

Inter Women Vs il Milan femminile Derby della Madonnina nella penultima di serie A. News, probabili formazioni e guida TV

Inter Vs Milan derby delle donne, si gioca nel giorno in cui si potrebbe decidere lo scudetto del campionato di calcio femminile serie A. Tuttavia le due formazioni che scenderanno in campo sono motivate a vincere una stracittadina molto sentita.

In attesa che l’arbitro Alessandro Di Graci fischi il calcio d’inizio, andiamo a vedere news, probabili formazioni e dove vedere la partita tra le rossonere e le nerazzurre.

Milan per la Champions, Inter donne per l’onore

Il Milan arriva a questa sfida da terza in classifica e, almeno sulla carta, potrebbe ancora ambire a un piazzamento Champions League femminile: a due giornate dal termine del campionato, le rossonere sono infatti a cinque punti di distanza dalla As Roma femminile e quindi matematicamente potrebbero ancora raggiungere il secondo posto.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

La Roma gioca contro la Sampdoria, ed è difficile però immaginare che le ragazze di Spugna non riescano a ottenere almeno due punti contro le blucerchiate e nella prossima gara con la già retrocessa Lazio Women.

Poco da dire invece per l’Inter di Rita Guarino, con le nerazzurre ormai da tempo salve e fuori dalla corsa per gli obiettivi “concreti” come scudetto e Champions. Vincere un derby è comunque fonte di prestigio, quindi le motivazioni non mancheranno.

Inter-Milan, chi ha vinto più derby

La storia dei Derby della Madonnina femminili è piuttosto recente, essendo le due squadre entrambe nate nel 2018.

Al momento a condurre è il Milan donne con sette vittorie in nove incontri tra Coppa Italia e Serie A, mentre l’Inter femminile ne ha portate a casa due. Nessun pareggio sin qui.

Il vantaggio delle rossonere è però frutto più che altro del dominio dei primi anni: nelle ultime quattro gare, infatti, si contano due successi a testa.

Vedi anche: calendario Serie A femminile

Inter-Milan femminile, giocatrici e probabili formazioni

L’Inter, dopo un po’ di “adattamento” alla Serie A, ha costruito una rosa di tutto rispetto con giocatrici del calibro di Tatiana Bonetti (capocannoniera della squadra con dieci reti) e Francesca Durante, in assoluto uno dei migliori portieri del campionato di calcio femminile italiano. Molto importanti anche le bomber Ajara Nchout e Ghoutia Karchouni, così come Gloria Marinelli. E’ molto probabile che, salvo infortuni, la Guarino non le schieri quasi tutte.

Inter femminile 2022. Chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Anche tra le fila del Milan si contano diversi talenti: in porta per le rossonere c’è Laura Giuliani, portiere titolare della Nazionale italiana, mentre sulle fasce Ganz può contare sull’esperienza di Alia Guagni. In avanti Lindsey Thomas, Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte sono una garanzia in zona gol. Anche in questo caso facile immaginare che molte di loro siano tra le titolari per questa partita.

Quando si gioca e dove vedere il derby femminile Inter-Milan

Inter Women–Milan, gara valida per la penultima giornata del campionato della Serie A di calcio femminile, si giocherà domani, sabato 7 maggio, con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. La gara sarà come di consueto trasmessa su TIMvision, ma gli abbonati a DAZN potranno vederla anche su Inter TV e Milan TV.