Juventus femminile-Sassuolo gratis in Tv. Per la Juve è scudetto se vince o pareggia

Juventus femminile vs Sassuolo, partita valida per la 21° giornata di Serie A. Ecco con quali risultati la Juve women vince lo scudetto. Combinazioni e dove vederla in Tv.

Juventus femminile-Sassuolo, è la partita di Serie A, in calendario sabato 7 maggio 2022, che potrebbe segnare la vittoria dello scudetto per la squadra bianconera. Ma per essere sicura la Juve dovrà vincere o pareggiare con il Sassuolo femminile. In caso contrario sarà vittoria del tricolore solo in presenza di alcune combinazioni di risultati.

Ecco allora come la Juve donne diventa campione d’Italia, dove si gioca la partita e come vederla in diretta televisiva.

Juventus femminile contro Sassuolo, a che ora si gioca

La partita fra Juventus women e Sassuolo, si gioca sabato 7 maggio alle ore 14:30, presso lo Juventus training center di Vinovo (Torino). Secondo le ultime news l’impianto è già sold out, quindi si prevede il tutto esaurito per quanto riguarda i tifosi che assisteranno all’incontro.

Il motivo è che la squadra allenata da Joe Montemurro potrebbe diventare matematicamente Campione d’Italia 2021-2022. Se così fosse sarebbe la quinta volta consecutiva e ovviamente i supporter della Juve non vogliono perdere l’occasione di festeggiare questo successo.

Juve donne, tutte le combinazioni per vincere lo scudetto

Per avere la certezza di vincere il campionato di Serie A femminile, la Juve deve battere il Sassuolo. In questo caso sarebbe aritmeticamente prima a prescindere dalle altre gare, visto che manterrebbe 5 o più punti di vantaggio dalla Roma, con una sola gara ancora da giocare.

Anche in caso di pareggio la Juve sarebbe campione. Infatti, pure se la Roma dovesse vincere contro la Sampdoria, portandosi a 3 punti di distanza, potrebbe al massimo raggiungere in classifica le bianconere nell’ultima giornata. Tuttavia la squadra bianconera è in vantaggio negli scontri diretti con le giallorosse, quindi in caso di arrivo a pari punti sarebbe campione.

Infine, se la Juve dovesse perdere e la Roma vincere, allora la lotta scudetto resterebbe aperta, con la squadra capitolina che si porterebbe a soli 2 punti. Ma attenzione perché se le giallorosse non riuscissero a vincere la loro partita, la Juventus women sarebbe campione d’Italia perfino perdendo.

Juventus-Sassuolo Serie A femminile, precedenti e formazioni

Le giocatrici del Sassuolo cercheranno di vincere questa gara per il prestigio e per invertire le statistiche che le hanno visto perdere 8 dei 9 incontri giocati contro la Juventus.

La ragazze della Juve women invece sono determinate ad ottenere un risultato positivo, che come visto consentirebbe di festeggiare il quinto scudetto consecutivo. Attenzione però alla squadra neroverde, quarta in classifica e quindi avversario difficile.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Juve femminile-Sassuolo gratis in Tv

Il match in programma sabato 7 maggio alle ore 14:30 si potrà guardare gratis in diretta televisiva su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming sul sito internet La7.it. Solo gli abbonati invece potranno vedere l’incontro in streaming sulla piattaforma di Dazn o su quella di TimVision. Insomma, Juventus femminile-Sassuolo è una partita imperdibile, visto che potrebbe valere lo scudetto per la squadra bianconera.

