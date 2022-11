Risultati Serie B Femminile 7^ giornata. Magic moment Cesena

Tutti i risultati delle partite del settimo turno del campionato di Serie B Femminile. Le romagnole battono il Napoli e salgono al secondo posto. Classifica e marcatori.

Continua il momento magico del Cesena Femminile che, nella settima giornata di campionato, batte il Napoli capolista e lo aggancia al secondo posto. Sorride la Lazio che supera la Sassari Torres e rimane sola in vetta. Cade ancora il Brescia, sconfitto nei minuti conclusivi del match.

Serie B femminile Cesena-Napoli

Importante vittoria per il Cesena che, dopo aver battuto il Brescia a domicilio nello scorso turno di campionato, si ripete battendo il Napoli fra le mura amiche. Le partenopee incassano così la prima sconfitta stagionale che costa anche il primato in classifica: ora la squadra di Lipoff è seconda a 3 lunghezze dalla vetta insieme proprio alla squadra di Ardito. Le romagnole aprono le danze con Casadei all’8′ e raddoppiano con Ploner al 60, le napoletane accorciano con Pinna al 73′ ma finisce 2-1.

Sintesi Serie B Lazio-Sassari Torres

In quel di Formello, la Lazio centra la sesta vittoria in campionato battendo 4-0 una Sassari Torres che la scorsa settimana aveva reso difficile la vita al Napoli. La solita Chatzinikolau sblocca il punteggio su rigore dopo soli cinque minuti di gioco, mentre il raddoppio si concretizza poco dopo la mezzora con Visentin. Nella ripresa le biancocelesti dilagano con Fuhlendorff e Palombi e si portano sole in testa alla graduatoria di Serie B.

Risultati Serie B femminile settima giornata

Seconda battuta d’arresto in rimonta consecutiva per il Brescia, sconfitto 2-1 dal Ravenna. Il Cittadella pareggia con l’Hellas, ma mantiene la quarta posizione, mentre il Chievo rifila una cinquina al Genoa. Di seguito tutti i risultati e marcatori delle partite della settima giornata.

Arezzo-Ternana 1-2 18’ Tarantino (T), 21’ Razzolini (A), 65’ Lombardo (T)

Cesena-Napoli Femminile 2-1 8’ Casadei (C), 60’ Ploner (C), 73’ Pinna (N)

Genoa-Chievo Verona Women 0-5 15’ Ferrato (C), 30’ Boglioni (C), 39’ Massa (C), 51’ Dallagiacoma (C), 68’ Ferrato (C)

Hellas Verona-Cittadella 1-1 33’ Nichele (C), 57’ Capucci (V)

Lazio-Sassari Torres 4-0 5’ rig. Chatzinikolau (L), 33’ Visentin (L), 69’ Fuhlendorff (L), 83’ Palombi (L)

Ravenna-Brescia 2-1 29’ L. Merli (B), 48’ Barbaresi (R), 90’+1’ Mariani (R)

San Marino Academy-Apulia Trani 1-0 48’ Marengoni (SM)

Tavagnacco-Trento 0-0

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile 2022/2023 dopo la disputa della settima giornata. Lazio in vetta e unica squadra imbattuta in tutta la categoria.

Prossimo turno Serie B femminile 2022/2023

Il campionato di Serie B tornerà in campo domenica 20 novembre, quindi fra due settimane, con il Napoli impegnato contro un Brescia che cercherà di riprendersi e la Lazio capolista ospite dell’Apulia Trani.

Domenica 20 novembre ore 14.30

Apulia Trani-Lazio

Cesena-Ternana

Chievo Verona Women-Arezzo

Cittadella-Genoa

Napoli-Brescia

Sassari Torres-San Marino Academy

Tavagnacco-Ravenna

Trento-Hellas Verona

