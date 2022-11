Risultati Serie C femminile 9^ giornata. Sorpresa Crotone

Tutti i risultati delle partite dei Gironi A, B e C del campionato di Serie C Femminile. Res Women unica squadra a punteggio pieno

Nei gironi A, B e C del campionato di Serie C femminile non si registrano avvicendamenti al timone delle classifiche con Pinerolo, Bologna, Meran Women e Res in testa nei rispettivi raggruppamenti. Nel Girone C spicca però la prima vittoria stagionale del Crotone che batte 1-0 la Roma Cf.

Risultati Serie C femminile nona giornata Girone A

Nonostante il turno di riposo, il Pinerolo mantiene la testa della classifica nel Girone A, ma Orobica e Pavia, entrambe vittoriose si portano a -1. Salgono invece a quota 17 Vittuone, Freedom e Azalee, queste ultime vittoriose 11-2 e trascinate da bomber Pellegrinelli (4 reti).

Sabato 5 novembre ore 15.30

Real Meda-Freedom 3-4

Domenica 6 novembre ore 12

Azalee Solbiatese-Su Planu 11-2

Domenica 6 novembre ore 14.30

Città di Pontedera-Pro Sesto 1-1

Independiente Ivrea-Spezia 1-1

Orobica Bergamo-Fiamma Monza 6-0

Angelo Baiardo-Vittuone 0-3

Pavia-Lucchese 3-1

Riposa: Pinerolo.

Risultati Serie C femminile nona giornata Girone B

Soffre più del dovuto, ma il Meran Women riesce a imporsi 4-3 sul Riccione e mantenere la vetta della classifica del Girone B insieme al Bologna. Ma anche le felsinee non hanno vita facile in casa del Rinascita Doccia e vincono di misura (0-1) con gol di Antolini. Rallenta il Lumezzane, terzo, che pareggia 1-1 con il Venezia.

Domenica 6 novembre ore 14.30

Portogruaro-Triestina 1-2

Venezia-Jesina 6-1

Rinascita Doccia-Bologna 0-1

Villorba-Vicenza 0-3

Sambenedettese-Lebowski 0-3

Padova-Orvieto 1-0

Lumezzane-Venezia 1-1

Riccione-Meran 3-4

Risultati Serie C femminile nona giornata Girone C

Il big match di giornata vede la Res Women imporsi di corto muso sul Trastevere grazie alle reti di Coluccini e Clemente (Massimi per le avversarie) e mantenere il primo posto nel Girone C con 3 punti sul Lecce e 5 sulle avversarie di giornata che scivolano in terza piazza.

Sabato 5 novembre ore 18.30

Cantera Adriatica Pescara-Chieti 0-3

Domenica 6 novembre ore 11

Crotone-Roma Calcio Femminile 1-0

Domenica 6 novembre ore 14.30

Ludos-Independent 3-3

Frosinone-Vis Mediterranea 2-0

Women Lecce-Cosenza 8-1

Salernitana-Grifone Gialloverde 0-3

Sant’Agata-Match Point Matera 1-4

Domenica 6 novembre ore 15.30

Res Women-Trastevere 2-1

VEDI ANCHE: Serie C femminile 2022-23. Calendario, classifica e risultati