Sintesi e marcatori della ventinovesima giornata del campionato di calcio donne Serie B. La promozione si deciderà all’ultimo turno

Il Cittadella ferma il Napoli capolista e rimanda la festa delle partenopee all’ultima giornata. Il Tavagnacco perde a Cesena ed la terza squadra a retrocedere in Serie C, mentre il Genoa vince e festeggia la salvezza, così come anche la Sassari Torres conquista la permanenza in categoria. Questi i verdetti della ventinovesima e penultima giornata del campionato di Serie B femminile quando mancano ormai solamente novanta minuti alla conclusione.

Cronaca Napoli-Cittadella 2-2

Il Napoli si illude per qualche minuto, poi il Cittadella fa tornare sulla Terra le azzurre realizzando il definitivo 2-2. In virtù del contemporaneo pari della Lazio, la formazione campana resta al primo posto a quota 71 punti, seguita dalle biancocelesti a 70, mentre il Cittadella consolida il terzo posto a 67. Di Del Estal e Ferrandi le marcature per le padrone di casa, di Benedetti e Peruzzo quelle per le venete, con Peruzzo autrice del pareggio al 92′. La squadra di Seno si giocherà quindi la promozione in A all’ultima giornata con il già retrocesso Tavagnacco.

Sintesi Verona-Lazio 2-2

Alle spalle della capolista non va oltre il pari la Lazio di Catini, che strappa un 2-2 sul difficile campo dell’Hellas Verona e resta in scia al Napoli. In casa delle scaligere Anghileri sblocca il punteggio per la formazione di Pachera, Visentin e Moraca su calcio di rigore siglano il sorpasso, ma al 74’ Pasini sigla il definitivo 2-2 che lascia la Lazio -1 dalla vetta e vede sempre più concreta l’ipotesi dei play-off contro la penultima classificata della Serie A 22/23.

Retrocessione Tavagnacco

Dopo Apulia Trani e Trento, il Tavagnacco è la terza squadra a retrocedere in Serie C. La squadra friulana perde 5-1 in casa del Cesena e scivola in terza Serie. Le romagnole invece calano la cinquina con la doppietta di Gidoni, rigore trasformato da Ploner e gol di Sechi e Distefano (a segno Demaio per le friulane). Vittoria numero 15 per il Cesena nel torneo cadetto in corso, mentre per le gialloblù si tratta della diciannovesima sconfitta stagionale che corrisponde alla retrocessione aritmetica.

Serie B donne, le altre partite della penultima giornata

Nelle altre partite in calendario per la ventinovesima giornata, si registrano le vittorie di Trento, Ternana, Genoa, Chievo Verona rispettivamente contro Apulia Trani, Brescia, San Marino Academy, Sassari Torres. Arezzo-Ravenna è stata posticipata a martedì 23 maggio alle 15.

Apulia Trani-Trento 1-4 14’ Tonelli (T), 43’ Kuenrath (T), 63’ Rus (A), 83’ Tonelli (T), 90’+6’ Bielak (T)

Brescia-Ternana 1-2 40’ Brayda (B), 48’ Spyridonidou (T), 90’+2’ Di Criscio (T)

San Marino Academy-Genoa 1-4 12’ Barbieri (SM), 40’ Hellstrom (G), 50’ Monetini (G), 56’ rig. Bargi (G), 87’ Campora (G)

Sassari Torres-Chievo Women 1-2 11’ Peddio (S), 31’ rig. Wills (C), 85’ Manca (C)

Arezzo-Ravenna (martedì 23 maggio ore 15)

Classifica Serie B femminile 2022/2023 dopo 29 giornate

Prossimo turno Serie B donne

All’appello manca solo il verdetto della squadra vincitrice del campionato, che si eleggerà dopo i prossimi novanta minuti. I fari saranno dunque puntati su Tavagnacco-Napoli Femminile e Lazio-Arezzo, che vedranno impegnate le prime due della classe. Di seguito il calendario completo.

Domenica 28 maggio pre 15

Cittadella-Sassari Torres

Genoa-Apulia Trani

Chievo Women-Cesena

Lazio-Arezzo

Ravenna-Hellas Verona

Tavagnacco-Napoli Femminile

Ternana-San Marino Academy

Trento-Brescia