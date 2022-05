Risultati Serie B Femminile 2021/2022, ultima giornata. Il Como va in A

Tutti i risultati e marcatori della ventiseiesima giornata di Serie B. Esulta il Como, il Brescia chiude secondo. I verdetti

Nell’ultima giornata del campionato femminile di Serie B, il Como vince 5-0 al Sinigaglia e conquista la promozione in Serie A dopo una lunga rincorsa alla vetta ottenuta dopo lo scorso turno di campionato. Rammarico in casa Brescia, cui non basta la tripletta di Luana Merli nella vittoria per 7-1 contro il Palermo in quando la promozione in Serie A è riservata esclusivamente alla vincitrice del campionato.

Serie B femminile 2021/2022, tutti i verdetti

Il campionato di Serie B femminile 2021/2022 offriva solamente un posto in Serie A e va al Como. Sono invece tre le retrocessioni in Serie C, con Roma, Palermo e Pro Sesto che erano già matematicamente scese in C da qualche giornata.

Al prossimo campionato di Serie B invece prenderà parte l’Arezzo, promosso dalla Serie C, insieme a Lazio, Napoli e Hellas Verona, retrocesse dalla Serie A, oltre alle vincitrici dei gironi B e C di Serie C che devono essere ancora definite.

Serie B femminile 2021/2022, risultati e marcatori della 26^ giornata

Il Como non vuole assolutamente correre rischi e ipoteca il match contro la Roma già nella prima frazione di gioco. Il Brescia fa lo stesso contro il Palermo, ma si deve accontentare della seconda posizione finale. Nella altre gare dell’ultima giornata, si registrano le affermazioni di Cittadella, Chievo Verona, Ravenna, Sassari Torres e San Marino Academy.

Risultati della 26ª giornata di Serie B Femminile 2021-22

Brescia-Palermo 7-1 2’ L. Merli (B), 9’ Tarantino (P), 10’ Pasquali (B), 46’ Pasquali (B), 54’ L. Merli (B), 64’ C. Merli (B), 68’ L. Merli (B), 84’ Porcarelli (B)

Chievo Verona Women-Cortefranca 4-1 6’ Brevi (CO), 58’ Dallagiacoma (CH), 63’ Dallagiacoma (CH), 68’ Tardini (CH), 77’ Alkhovik (CH)

Cittadella-Cesena 2-1 25’ Cuciniello (CE), 55’ Zorzan (CI), 90’+1’ Masu (CI)

Como Women-Roma Calcio Femminile 5-0 33’ Rigaglia (C), 36’ rig. Rizzon (C), 43’ Di Luzio (C), 53’ Rigaglia (C), 80’ Di Luzio (C)

Ravenna Women-Pro Sesto 2-1 Burbassi (R), Morucci (R), Fracas (PS)

San Marino Academy-Tavagnacco 3-2 3’ Barbieri (SM), 44’ Milan (T), 45’ Kongouli (T), 89’ Jansen (SM), 90’+4’ Jansen (SM)

Sassari Torres-Pink Bari 3-0 5’ Bassano (S), 31’ Marenic (S), 37’ Iannazzo (S)

