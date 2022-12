Risultati Serie B femminile 11^ giornata. Pokerissimo Brescia

Tutti i risultati dell’undicesima giornata del campionato di Serie B femminile. La Lazio allunga in classifica. Sintesi

L’undicesima giornata del campionato di Serie B vede l’allungo della Lazio in vetta alla classifica. Le biancocelesti battono 3-2 il Trento e allungano sul Napoli che pareggia a San Marino. Goleada del Brescia che rifila cinque reti alla Sassari Torres.

Risultati Serie B femminile Lazio-Trento 3-2

Continua a volare la Lazio che supera 3-2 il Trento e mantiene l’imbattibilità in campionato. Le biancocelesti sbloccano il match al 25’ con Chatzinikolau che riceve palla in area e fulmina il portiere avversario. Le trentine pareggiano con Tonelli al 34′ ristabilendo un equilibrio che dura fino al quarto d’ora finale. Rosa al 74′ porta avanti il Trento, Visentin pareggia al 78′, mentre l’autorete di Tonelli consegna i tre punti alla Lazio.

Serie B Brescia-Sassari Torres 5-0

Ritorno al successo per il Brescia che rifila cinque reti alla Sassari Torres. L’autorete di Peare dopo tre minuti porta in vantaggio le Leonesse che raddoppiano prima dell’intervallo con Fracas. A inizio ripresa, Fracaros serve il tris, prima del poker della solita Luana Merli e della cinquina di Pedrini all’82’.

Risultati Serie B femminile undicesima giornata

Nelle altre partite dell’undicesima giornata, Ternana e Cesena conquistano l’ottavo successo in campionato e salgono in seconda posizione superando il Napoli che invece scivola al quarto posto. Di seguito tutti i risultati e marcatori dell’undicesimo turno.

Ternana-Chievo Verona Women 3-2 63’ Ferrato (C), 67’ Alborghetti (C), 72’ rig. Vigliucci (T), 76’ Fusar Poli (T), 90’+3’ Salvatori Rinaldi (T)

Lazio-Trento 3-2 25’ Chatzinikolau (L), 34’ Tonelli (T), 74’ rig. Rosa (T), 78’ Visentin (L), 90’+5’ aut. Tonelli (L)

Brescia-Sassari Torres 5-0 3’ aut. Peare (B), 43’ Fracas (B), 48’ Fracaros (B), 74’ L. Merli (B), 82’ Pedrini (B)

Genoa-Cesena 1-2 4’ Bargi (G), 50’ Distefano (C), 62’ Casadei (C)

Hellas Verona-Apulia Trani 2-0 10’ Lotti (V), 73’ Peretti (V)

Ravenna-Cittadella 0-1 58’ Nichele (C)

San Marino Academy-Napoli Femminile 1-1 53’ Bertolotti (SM), 82’ Gomes (N)

Arezzo-Tavagnacco 3-0 23’ e 65′ Ceccarelli (A), 34’ Bassano (A)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 dopo la disputa delle partite dell’undicesima giornata.

Prossimo turno Serie B femminile

Di seguito il calendario delle partite in programma il prossimo turno, previsto per domenica 18 dicembre con fischio d’inizio alle 14.30, salvo successive variazioni.

Domenica 18 dicembre

Apulia Trani-Brescia

Cesena-Sassari Torres

Chievo Verona Women-Ravenna

Cittadella-Arezzo

Genoa-Ternana

Napoli Femminile-Lazio Women

Tavagnacco-Hellas Verona

Trento-San Marino Academy

