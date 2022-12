Serie B femminile 11^ giornata. La Ternana cerca la sesta vittoria di fila

Calendario partite undicesima giornata Serie B Femminile. Il Chievo prova a fermare la Ternana. La capolista Lazio va contro il Trento. Classifica

L’undicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B inaugura il secondo terzo di stagione. Ternana-Chievo aprirà il palinsesto del turno con il fischio d’inizio fissato per mezzogiorno di domenica 11 dicembre, mentre sarà Arezzo-Tavagnacco a chiuderlo martedì (inizio alle 14.30).

Partite Serie B Lazio-Trento

La seconda partita dell’undicesima giornata di campionato di Serie B sarà quella fra la capolista Lazio e il Trento che invece è invischiato nei bassifondi della classifica e sta provando a riemergere grazie anche al recente successo contro l’Arezzo nell’ultimo turno di campionato. Fischio d’inizio alle 13, sul campo delle biancocelesti.

Serie B undicesima giornata Ternana-Chievo

Lo spettacolo però è già annunciato nella sfida che aprirà l’undicesima giornata, ovvero quello fra Ternana e Chievo, appaiate al terzo posto in classifica in compagnia del Cesena. Per le umbre è un momento magico, considerando i cinque successi consecutivi nelle ultime apparizioni, ma anche le gialloblù sono in serie positiva: quattro vittorie e un pareggio contro la Lazio nelle ultime cinque e la miglior difesa al pari della capolista.

Serie B calendario undicesima giornata

Fra le altre partite in programma nell’undicesima giornata, occhi puntati anche sul Napoli che sarà impegnato sul terreno di gioco del San Marino Academy, ma anche su Verona-Apulia Trani che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza soprattutto per le pugliesi che sono ferme ancora a quota zero punti.

Domenica 11 dicembre ore 12

Ternana-Chievo

Domenica 11 dicembre ore 13

Lazio-Trento

Domenica 11 dicembre ore 14.30

Brescia-Sassari Torres

Genoa-Cesena

Ravenna-Cittadella

San Marino Academy-Napoli

Verona-Apulia Trani

Martedì 13 dicembre ore 14.30

Arezzo-Tavagnacco

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile dopo la disputa delle partite valide per la decima giornata di campionato.

