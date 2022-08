Pomigliano Roma femminile serie A 2022-23. Quando si gioca e dove

Pomigliano femminile Vs AS Roma, partita serie A donne 2022-23 prima giornata. A che ora si gioca, dove vederla, statistiche e precedenti.

La partita di Serie A Pomigliano women contro Roma femminile si gioca come da calendario domenica 28 agosto 2022 alle ore 17:30, presso lo stadio Ugo Gobbato. Il match vede le giocatrici campane contro la squadra di calcio donne che nello scorso campionato ha dimostrato di avere l’attacco più forte. Vediamo quindi come si preparano le giocatrici di Domenico Panico contro le giallorosse e a seguire le news sulle formazioni, oltre a come vedere la partita.

Pomigliano-Roma femminile statistiche e precedenti

Sono tre i precedenti tra le giallorosse e le giocatrici campane, due in serie A e uno in Coppa Italia. Tutti i match sono stati vinti dalle capitoline fino ad ora. Quindi secondo le statistiche la Roma Donne, anche se gioca fuori casa, è la squadra favorita per la vittoria di questo incontro.

Pomigliano Vs Roma women formazioni

Dopo la retrocessione in B del Napoli il Pomigliano calcio donne è l’unica squadra femminile in Serie A della regione Campania. Squadra che di recente si è rafforzata grazie ai nuovi acquisti come spiegato dal suo allenatore. Tra i nuovi arrivi, Giorgia Miotto del Milan e Alice Corelli in prestito dalla Roma, che vanno a rinforzare l’attacco delle “pantere”.

La AS Roma femminile dopo il debutto nella UEFA Women’s Champions League in cui ha battuto squadre forti come le scozzesi del Glasgow City e le francesi del Paris FC, scende in campo con una formazione in cui Spugna sarà costretto a fare turnover per fare risposare le sue giocatrici. Tuttavia il tecnico può contare sulla Serturini in attacco oltre a Valentina Giacinti nuova giocatrice della Roma dopo aver firmato un contratto fino al 2025.

Dove e a che ora vedere Pomigliano femminile contro l’AS Roma donne

Per le partite di serie A femminile bisogna pagare l’abbonamento a TIMVision, non è possibile infatti vederle in chiaro, tranne una a settimana trasmessa in diretta Tv su La 7. L’incontro fra Roma women e Pomigliano donne non fa eccezione è sarà quindi visibile solo sulla piattaforma streaming di Tim. Potete inoltre seguire il live della sfida dalle ore 17:30 la tramite i canali social delle due squadre.

