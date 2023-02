Il Sassuolo Women batte il Pomigliano donne per 0-2. Le neroverdi terminano la stagione regolare seste in classifica, le Pantere sono settime.

Il Sassuolo femminile vince lo scontro diretto contro il Pomigliano donne e si presenta ai play out da sesta in classifica: le neroverdi hanno infatti battuto le Pantere per 0-2, portando a casa tre punti importantissimi in ottica salvezza.

Andiamo dunque a vedere cosa è successo nella partita di questo pomeriggio di Serie A femminile.

Pomigliano-Sassuolo femminile, primo tempo

Avvio di gara estremamente lento in terra campana: entrambe le squadre infatti non offrono grandi spunti e, per la prima mezz’ora, non c’è praticamente nulla da segnalare (eccezion fatta per una parata con brivido di Kresche che a momenti combina un pasticcio con un goffo intervento su un pallone piuttosto semplice).

La prima delle due formazioni ad accendersi è il Sassuolo femminile, ma prima Sabatino spreca da ottima posizione e poi Clelland sfiora il palo con un bel diagonale da fuori.

La risposta del Pomigliano femminile è affidata al sinistro di Ferrario dal limite (bene Kresche nell’occasione), ma nel finale le ragazze di Piovani vanno ancora vicinissime al vantaggio con Brignoli, fermata solo dal palo.

Il primo tempo, dunque, termina sul risultato di 0-0.

Pomigliano-Sassuolo femminile, secondo tempo

Più vivo il Pomigliano Women in avvio di ripresa, ma la conclusione di Di Giammarino si spegne di poco a lato.

Quello campano è tuttavia un fuoco di paglia e, al 69′, il Sassuolo femminile passa in vantaggio con Sabatino, al posto giusto al momento giusto quando in tuffo di coscia trova la deviazione vincente.

La risposta del Pomigliano è immediata, tuttavia la girata di Martinez si spegne sul fondo.

Al 77′ Tomaselli centra invece la traversa, ma cinque minuti dopo il Sassuolo chiude i conti con Dongus che, su un corner dalla sinistra, trova l’incornata vincente per il definitivo 0-2.

Il Sassuolo donne finisce dunque la propria regular season al sesto posto in classifica che, nel mini-girone per la salvezza, vuol dire partire dalla pole position. Settima posizione, in attesa delle altre gare, per il Pomigliano femminile.

Tabellino Pomigliano femminile vs Sassuolo Women 0-2

POMIGLIANO (4-3-3): Cetinja; Rizza, Golob, Passeri, Fusini (72′ Corelli); Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino (72′ Novellino); Taty (58′ Bragonzi), Battelani (72′ Amorim Dias), Martinez. All.: Sanchez

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup; Philtjens, Brignoli, Jane (64′ Pondini), Bellucci (64′ Tomaselli), Mella; Clelland, Sabatino. All.: Piovani

RETI: 69′ Sabatino, 82′ Dongus

