L’AS Roma donne fatica contro una Sampdoria Women molto organizzata, ma trova il gol vittoria a pochi minuti dal triplice fischio. A decidere è Kramzar.

La Roma femminile domina, fatica a segnare, rischia qualcosa ma alla fine passa a Bogliasco contro una Sampdoria donne rivelatasi un osso decisamente duro.

Di seguito, dunque, cronaca e tabellino del match di Serie A Femminile disputatosi oggi.

Sampdoria-Roma femminile, primo tempo

Che il primo tempo sarà a forti tinte giallorosse è chiaro sin dai primissimi minuti: al 3′ infatti Tampieri salva tutto sulla girata di Losada, con Pettenuzzo che poi chiude sul tentativo di tap-in di Serturini, mentre due minuti dopo è ancora il portiere della Sampdoria femminile ad allungarsi sulla conclusione di Giacinti.

Al 26′ è ancora Tampieri a esaltarsi, questa volta prima parando su Glionna (tiro deviato sottomisura da De Rita) e poi neutralizzando la conclusione sottomisura di Andressa.

Nonostante la Roma Women pianti le tende nella metà di campo ligure, quelle sopracitate saranno le uniche vere occasioni di un primo tempo che dunque si chiude a reti inviolate.

Sampdoria-Roma femminile, secondo tempo

Pronti, via e ci sono subito da registrare due occasioni, una per parte: la prima è in favore dalla Sampdoria femminile, con Lind che a momenti non combina un guaio con una parata difettosa sul tiro di Bonfantini, mentre subito dopo Wenninger colpisce la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nei minuti successivi arriva poi il gol della Roma donne, ma la conclusione volante di Andressa viene vanificata dalla bandierina dell’assistente che annulla la rete per fuorigioco. Al 65′ la risposta della Samp Women, con Oliviero che, lanciata in campo aperto, vede Lind e prova a scavalcarla con un pallonetto: palla fuori di pochissimo e Roma graziata.

Il pressing capitolino si fa insistente, ma un’ottima Tampieri e un’organizzatissima Samp femminile vanificare i tentativi della squadra di Spugna.

Quando però la gara sembra essere destinata a chiudersi s reti bianche, ecco il gol vittoria: a firmarlo a la neoentrata Kramzar che, dopo aver colpito malissimo su un cross dalla destra di Giugliano, riesce da terra a ribadire in rete per lo 0-1 che permette alle giallorosse di presentarsi ai play off da prima della graduatoria e con almeno otto punti di vantaggio sulla seconda posizione. La Sampdoria, invece, chiude la regular season all’ultimo posto.

Sampdoria Women vs Roma femminile 0-1, il tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Tampieri; Giordano (91′ Battistini), Pettenuzzo, De Rita, Oliviero; Regazzoli (66′ Cuschieri), Re, Fallico (23′ Panzeri), Prugna (66′ Conc); Bonfantini, Tarenzi. All.: Cincotta

ROMA (3-5-2): Lind; Bartoli, Linari, Wenninger (59′ Minami); Glionna, Losada (80′ Kramzar), Giugliano, Greggi, Serturini (59′ Haavi); Andressa (89′ CIccotti), Giacinti. All.: Spugna

RETI: 86′ Kramzar

