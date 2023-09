Pallone d’Oro 2023, chi sono le giocatrici. candidate e favorite. Lista nomination.

Il Pallone d’Oro 2023 maschile e femminile sarà consegnato a Parigi il prossimo 30 ottobre. Nel video vi spiegiamo come funziona e chi nomina i vincitori del ballon d’or.

Da qualche giorno la lista delle candidature fel pallone d’oro è stata scremata: sono al momento trenta le giocatrici che puntano a quello che è il più importante trofeo individuale nel mondo del calcio professionistico.

Pallone d’Oro 2023 Femminile: Italia assente

Non ci sono giocatrici italiane nella lista del pallone d’oro 2023 e questa è l’unica nota stonata alla quale per altro gli appassionati del nostro paese hanno dovuto fare l’abitudine. Nessuna calciatrice italiana, nessuna giocatrice del nostro campionato di Serie A.

Non ci si poteva aspettare altro dopo il recente risultato al Mondiale che ha fortemente condizionato le nomination. D’altronde gli equilibri dopo la vittoria della Spagna sono notevolmente cambiati anche in ambito molto più generale. Basti pensare che gli Stati Uniti sono quasi scomparsi dalla geografia del Pallone d’Oro con una sola giocatrice nominata. Mentre a dominare la scena, come prevedibile, è la Spagna.

Pallone d’Oro 2023: dominano Spagna e Barcellona

La Spagna ha la bellezza di sei giocatrici in lizza, tutte colonne della Nazionale spagnola che ha conquistato il Mondiale ad agosto. Ma a stupire è soprattutto il dominio del Barcellona che ha conquistato il record assoluto per il numero di nomination, ben sei, che diventano otto se si aggiungono anche quelle di Robert Lewandowski e Ilkay Gundogan in ambito maschile.

Un risultato di club davvero impressionante. D’altronde con la Spagna che ha conquistato il titolo iridato e il Barcellona che è tornato a conquistare la Champions League non poteva che essere così.

Pallone d’Oro come si vota

La serata di gala del 30 ottobre nel prestigioso e classico Theatre du Chatelet sarà solo l’atto finale. In realtà già in questi giorni i 100 elettori, in rappresentanza dei 100 paesi con il ranking più alto della FIFA, stanno iniziando le procedure di voto con le consuete modalità. Ogni elettore ha una scheda sulla quale deve fissare cinque nomi. Cinque punti al primo, quattro al secondo e così via. La classifica finale determina il vincitore del premio.

Pallone d’Oro: da Putellas a Bonmatì?

Le ultime due edizioni del Pallone d’Oro sono andate con pieno merito ad Alexia Putellas, stella del Barcellona, talento straordinario nata nel settore giovanile blaugrana. Ma quest’anno la sua egemonia è destinata ad esaurirsi. La fuoriclasse infatti non risulta nelle nomination: un gravissimo infortunio al ginocchio le ha impedito di prendere parte a gran parte della stagione e anche al Mondiale si è vista sporadicamente. A poco a poco si sta riprendendo e punta tutto sulla stagione appena iniziata.

La superfavorita al pallone d’oro 2023 è Aitana Bonmatì, sua compagna di squadra nel Barcellona ed MVP assoluta del mondiale. e appena nominata calciatrice europea dell’anno. Per la verità non sembrano esserci dubbi sul suo successo. Così come su quello di Messi, che dopo aver vinto il Mondiale maschile a gennaio in Qatar sembra avere già al sicuro il suo ottavo Pallone d’Oro, incentivando ulteriormente il suo record assoluto di successi individuali.

Il Pallone d’Oro Femminile esiste solo dal 2018: dopo L’annullamento dell’edizione del 2020 a causa della pandemia Alexia Putellas è l’unica ad avere alzato il trofeo per due anni di fila, Le precedenti vincitrici sono state l’icona degli Stati Uniti Megan Rapinoe nel 2019 e Aga Hegerberg del Lione l’anno prima.

Anno Vincitrice Seconda Terza 2018 Aga Hegerberg Pernille Harder Dzsenifer Marozsan 2019 Megan Rapinoe Lucy Bronze Alex Morgan 2021 Alexia Putellas Jennifer Hermoso Sam Kerr 2022 Alexia Putellas Beth Mead Sam Kerr

Questo l’elenco completo delle trenta calciatrici in nomination

Amanda Ilestedt Arsenal Katie McCabe Arsenal Rachel Daly Aston Villa Daphne Van Domselaar Aston Villa Aitana Bonmati Barcelona Patricia Guijarro Barcelona Mapi Leon Barcelona Asisat Oshoala Barcelona Salma Paralluelo Barcelona Fridolina Rolfo Barcelona Georgia Stanway Bayern Munich Millie Bright Chelsea Sam Kerr Chelsea Guro Reiten Chelsea Debinha Kansas City Alba Redondo Levante Kadidiatou Diani Lyon Wendie Renard Lyon Yui Hasegawa Manchester City Jill Roord Manchester City Khadija Shaw Manchester City Mary Earps Manchester United Hinata Miyazawa Manchester United Sophia Smith Portland Thorns Linda Caicedo Real Madrid Olga Ramona Real Madrid Hayley Raso Real Madrid Lena Oberdorf Wolfsburg Ewa Pajor Wolfsburg Alexandra Popp Wolfsburg