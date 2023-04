Partita vera, anche piuttosto dura tra l’Italia e la Colombia femminile in un anticipo dei prossimi Mondiali

Buon test della Nazionale Donne che batte la Colombia al termine di un match agonisticamente intenso e anche piuttosto duro.

Servivano conferme per la rappresentativa di Milena Bertolini: e sono comunque arrivate, da una squadra che ha interpretato una gara non facile e con personalità. Considerando anche che la squadra è stata schierata con molte novità e tante giovanissime.

Italia Femminile-Colombia 2-1

Al via l’Italia si schiera con Pavan e Beccari in attacco e Durante tra i pali lasciando le veterane già certe di un posto in Australia e Nuova Zelanda in panchina. Una splendida occasione per ragazze poco più che 18enni che si sono dimostrate di qualità non solo in campionato ma anche di fronte a un esame così importante.

Ritmi estremamente alti in avvio, di fronte a un buon pubblico. Colombia che gioca a un tocco e con rapidi contropiede. Ma anche quello delle Azzurre è micidiale. È Giacinti a infilarsi nel corridoio giusto su una splendida azione delle debuttanti Pavan e Beccari e anticipa l’uscita di Perez. Le sudamericane interpretano questa amichevole con un tono agonistico eccessivo, tanta foga… pure troppa con qualche eccesso falloso di troppo.

Italia che fatica ma fa di più: anche se con poca precisione negli ultimi metri. Splendido un piazzato di Giacinti che costringe Perez a un autentico miracolo. Giacinti si lamenta per una gran botta, altro fallo gratuito. Così come per Caruso che stringe i denti e resta in campo.

Due gol e due miracoli di Durante

Nel secondo tempo con l’inserimento prima di Girelli e poi di Bonansea per Giacinti l’Italia prova a chiudere. Ma è Ramirez che ha l’occasione di pareggiare sparando incredibilmente sul fondo da posizione eccellente. La partita si conferma dura… Ramirez viene graziata per un fallo di reazione che avrebbe meritato il rosso. L’arbitro, la cipriota Zoe Stavou non particolarmente convincente, concede invece un rigore tutt’altro che solare alla Colombia. Usme trasforma.

Finale estremamente vivace. Prima uno splendido intervento di Durante, decisiva su Caicedo. Savai sfiora l’incrocio dei pali con un destro dal limite. Quindi l’autorete di Ramos che su cross di Bonansea infila la sua porta per il definitivo 2-1. Ma c’è spazio anche per un altro miracolo all’incrocio dei pali di Durante, assolutamente strepitoso e per almeno altre due clamorose occasioni di Bonansea che non si concretizzano di un nulla.

Si chiude con note positive questa partita, così come il lungo collegiale in vista della preparazione al Mondiale che inizierà dopo la finale di Coppa Italia, a inizio giugno. Le indicazioni per Bertolini ci sono. La squadra è quasi fatta…