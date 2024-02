Sarà un 2024 atipico per la Nazionale donne, reduce dal meraviglioso 2° posto in un girone di ferro che ha confermato la squadra azzurra nella massima serie della UEFA Women’s Nations League.

L’appuntamento più importante della stagione sono infatti le Olimpiadi di Parigi che coinvolgeranno solo dodici squadre, con quattro rappresentative europee. L’Italia non c’è. Di qui la necessità di organizzare una serie di eventi amichevoli per tenere la rappresentativa di Andrea Soncin in allenamento, soprattutto in considerazione dell’imminente via alle qualificazione per la fase finale di Euro 2025.

Nazionale Donne, date amichevoli

I primi due appuntamenti, due mesi e mezzo dopo la splendida vittoria contro la Svizzera che ha definito il secondo posto in Nations League alle spalle della Spagna, saranno contro l’Irlanda e l’Inghilterra. Due test assolutamente impegnativi incastrati tra la regular season e la poule scudetto del campionato italiano di serie A, destinato a completare la sua prima fase nell’arco di un paio di settimane. Doppia amichevole alla fine di febbraio. Ultimo test prima delle partite ufficiali con avversarie al momento ancora da definire che saranno il nostro banco di prova per l’Europeo.

Il ritiro della Nazionale donne sarà ovviamente a Coverciano, subito dopo l’ultimo turno di regular season, in programma domenica 17 febbraio. Le convocazioni di Andrea Soncin sono previste entro venerdì 14. Il primo appuntamento sarà al Viola Park, la nuova, splendida, casa della Fiorentina che vivrà così il suo primo appuntamento azzurro la partita Italia-Irlanda, alle ore 18.15 di venerdì 23 febbraio 2024.

Seconda parte di ritiro sempre a Coverciano quindi una breve trasferta ad Algeciras, in Spagna dove martedì 27 febbraio alle ore 18 l’Italia effettuerà il secondo test match niente meno che contro l’Inghilterra, campione d’Europa e vicecampione del mondo in carica.

Amichevoli nazionale donne, i precedenti

Si tratta delle prime due partite ufficiali che inaugureranno una serie di partite amichevoli ancora in fase di definizione. La scelta del CT Soncin e del team della Nazionale, così come i dirigenti azzurri avevano specificato alla fine della UEFA Women Nation’s League è quello di mantenere alta l’asticella e di garantire alla squadra azzurra avversarie di un certo livello e prestigio per proseguire in un percorso di crescita fondamentale sulla strada verso le qualificazioni al prossimo Europeo, che saranno la prima scadenza importante per la squadra azzurra.

L’Italia ha affrontato l’Irlanda otto volte in precedenza con sei vittorie azzurre, un pareggio e una sola sconfitta.

Ampia la tradizione contro l’Inghilterra affrontata in ben 32 occasioni con 17 i successi dell’Italia, 9 inglesi e 6 i pareggi. Ma la crescita esponenziale del calcio inglese è dimostrata dal fatto che l’Italia non vince contro l’Inghilterra dal 2012. Un avversario che abbiamo affrontato anche lo scorso anno, durante la Arnold Clark Cup, perdendo di misura.

Due amichevoli di una certa importanza e prestigio in attesa di conoscere le avversarie della Nazionale donne sulla strada verso gli Europei 2025, in programma in Svizzera. Squadre che saranno definite nel sorteggio del 5 marzo le cui protagonista ancora devono essere svelate dai playoff di UEFA Nations League in programma a fine mese.

Vedi anche: Nazionale calcio femminile calendario partite