Non sarà una passeggiata ma nemmeno un calvario. Il sorteggio del girone di qualificazione all’Europeo 2025 in programma in Svizzera vedrà la Nazionale Donne affrontare l’Olanda, la Norvegia e la Finlandia. Avversarie che per un motivo o per l’altro possono costituire un banco di prova autorevole. Ma che sono sicuramente alla portata delle Azzurre.

Euro Femminile Svizzera 2025, il format

Il campionato europeo in programma dal prossimo anno in Svizzera, dal 2 al 27 luglio 2025 con finale nello splendido St. Jakob’s Park di Basilea, parte da un concept completamente nuovo abbinato alla UEFA Nations League. Ed è stata proprio la splendida prestazione delle Azzurre in questo torneo a garantire una posizione di vantaggio al momento del sorteggio con l’Italia inserita nella seconda fascia, poco al di sotto dell’Inghilterra campione in carica.

Inserita nel gruppo A1, il primo dei quattro gironi da quattro squadre ciascuno che porterà otto formazioni alla fase finale, l’Italia dovrà conquistare il primo o il secondo posto. Una qualificazione già alla fine del girone, che si concluderà dopo sei partite a luglio, sarebbe fondamentale per consentire poi alla squadra di lavorare tra amichevoli e allenamenti con maggiore tranquillità in vista del sorteggio in programma il 16 dicembre 2024.

Lasciarsi alle spalle almeno due squadre tra Olanda, Norvegia e Finlandia. Non è impresa da poco. Ma l’Italia vista in UEFA Nations League, capace di strappare quattro punti a Spagna e Svezia classificandosi al secondo posto del proprio girone alle spalle solo della squadra campione del mondo può farcela.

Euro 2025: le avversarie dell’Italia femminile

Olanda

L’Olanda, settima nel ranking UEFA, quattro posizioni più in bass di tre anni fa, è storicamente una delle squadre più importanti e influenti d’Europa. La sua scuola di calcio femminile è anche una delle più quotate ed esperte. E non è un caso che al vertice dell’Inghilterra che ha vinto l’Europeo piazzandosi al secondo posto al mondiale ci sia proprio una CT olandese, Sarina Wiegman, ex tecnico delle Otanges che hanno conquistato il titolo europeo in casa nel 2017.

Da due anni sotto la guida di Andreas Jonker l’Olanda ha chiuso i mondiali con una eliminazione ai quarti di finale; stesso destino anche agli Europei in Inghilterra. Una squadra che sta affrontando una fase di transizione delicata con tante giocatrici di grande valore che stanno cedendo progressivamente il passo ai nuovi talenti. L’Olanda ha concluso al quarto posto la UEFA Nations League perdendo la finalina di consolazione contro la Germania. L’Olanda punta alla sua quinta edizione consecutiva a una fase finale dell’Euroeo-

Tra le giocatrici stabilmente inserite nelle Leeuwinnen (anche loro leonesse…) una gioca nel nostro paese: è Lineth Beerensteyn (Juventus).

Norvegia

Sedicesima nell’ultimo ranking europeo, la Norvegia è reduce da un 2023 davvero non molto entusiasmante. Prima il mondiale in Australia, che ha visto le norvegesi eliminate dal Giappone negli ottavi di finale dopo una fase a gironi molto sofferta. In Europa Nations League è andata anche peggio: la Norvegia ha chiuso al terzo posto alle spalle di Francia e Austria ed è riuscita a conquistare la permanenza nella League A solo grazie a uno spareggio, per altro dominato con un doppio successo sulla Croazia.

Squadra di grandissima tradizione, due titoli europei nel 1987 e nel 1993 agli albori del calcio femminile ufficializzato e riconosciuto, ma anche uno storico oro olimpico a Sydney e un europeo nel 1995, la Norvegia nonostante risultati in evidente flessione resta una squadra capace di produrre talenti di livello assoluto tra le quali Sophie Roman Haug, lo scorso anno con la Roma e da questa stagione al Liverpool. Dal 1987 a oggi, dodici edizioni, la Norvegia ha sempre preso parte all’Europeo. Due titoli, quattro finali perse e tre semifinali. Ma nelle ultime due edizioni non è andata oltre la fase a gironi.

Finlandia

Sorteggiata dalla quarta fascia, quella delle neopromosse in League A, la Finlandia sta salendo rapidamente le gerarchie del calcio europeo. Al momento è al 27esimo gradino del ranking grazie a uno splendido percorso che ha visto le Helmarit, vincere cinque partite su sei, conquistando un pareggio esterno in Slovacchia per chiudere il girone imbattute.

Tuttavia la tradizione della Finlandia, una federazione giovane che solo da pochi anni si sta organizzando con un campionato di buon livello e con molte collaborazioni internazionali, non offre grandissimi spunti. Mai presente al mondiale né ai giochi Olimpici, la Finlandia ha al suo attivo quattro presenze alla fase finale di un Europeo. Il suo miglior risulttao è la semifinale persa nel 2005 dalla Germania che poi avrebbe vinto il trofeo. In Olanda nel 2017 non si era qualificata e nel 2022 in Inghilterra, proprio come l’Italia, è uscita alla fase a gironi in un gruppo mostruoso contro Germania, Spagna e Danimarca dal quale hanno raccolto 0 punti segnando un solo gol… T

re sono le calciatrici finlandesi che militano in Serie A: il portiere della Roma Korpela, l’attaccante del Como (in prestito dal Milan) Oona Sevenius e Nora Heroum, in forza alla Sampdoria.

Questo il calendario delle sei partite in programma.

Giornate 1 e 2 qualificazioni: 3–9 aprile 2024

Giornate 3 e 4 qualificazioni: 29 maggio–4 giugno 2024

Giornate 5 e 6 qualificazioni: 10–16 luglio 2024