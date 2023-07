Mondiale di calcio femminile Gruppo C seconda giornata, Spagna superfavorita contro il Costa Rica. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere

Ecco una delle prime domande che questo mondiale di calcio Donne pone a tutti gli appassionati. La Spagna femminile ha davvero tanto talento da inserirsi nel novero delle squadre superfavorite di questo torneo?

In un girone apparentemente scontato, il Gruppo C, la prima partita tra Spagna e Costa Rica potrebbe già offrire qualche dato interessante se non una risposta a questo quesito che riguarda le Rojas, la versione femminile delle Furie Rosse.

Spagna Costa Rica. Statistiche e pronostici

Nella prima partita di un girone tra i meno equilibrati, che coinvolge anche Giappone e l’esordiente Zambia, la Spagna Calcio femminile ha il ruolo della favorita d’obbligo. Molto si capirà dopo lo scontro di cartello contro le nipponiche in programma nell’ultimo turno del girone quando i giochi per la qualificazione potrebbero ormai essere fatti.

Ma la squadra iberica allestita per questo mondiale di calcio è davvero strepitosa ed è reduce da un cammino intenso e di enorme rilievo.

Da settembre a oggi la Nazionale spagnola ha vinto 12 partite su 14, con un solo pareggio. E l’unica sconfitta è arrivata in un 3-2 contro la fortissima Australia al torneo della Coppa delle Nazioni 2023 a febbraio. Il tutto giocando bene, segnando tanto e a tratti dando spettacolo.

Una nazionale costruita sull’immensa fucina di talenti del Barcellona, che da qualche settimana ospita anche la nostra Giulia Dragoni, e che ha conquistato due edizioni di Champions League negli ultimi tre anni portando per due volte consecutive al Pallone d’Oro l’immenso talento di Alexia Putellas. Di fronte a valori del genere si può solo ammirare e prendere atto.

Il Costa Rica, 37esimo posto del ranking mondiale, è reduce da un ruolino di marcia decisamente mediocre: 16 partite, due sole vittorie e undici pareggi con tre sconfitte. I pronostici dicono che le Las Ticas contro la Spagna non dovrebbero avere speranze…

Spagna-Costa Rica, il talento contro l’adattamento

La qualità della Spagna è evidentissima. Tante le scelte offensive per Jorge Vida che potrebbe giocare con tre-quattro moduli diversi esprimendo comunque un calcio di livello assoluto. Jennifer Hermoso è una tra le tante opzioni offensive per la Spagna.

In 98 partite internazionali in carriera con la squadra, ha segnato 48 gol. A 33 anni Jennifer è la capocannoniere di tutti i tempi sia dell’FC Barcelona che della Primera Division spagnola facendo incetta di record anche con il Pachuca della Liga messicana. In due periodi diversi con il Barcellona femminile, ​​ha segnato 147 gol in 158 presenze, di cui 70 in 68 partite dal 2019 al 2022.

Non esistono calciatrici professioniste con uno score del genere, assolutamente mostruoso. In tutto questo bisogna trovare spazio a ‘comprimarie’ come Alba Redondo (11 gol), Esther Gonzalez (25), Mariona Caldentey (19).

Ma il vero spettacolo è centrocampo con la coppia delle meraviglie composta dai due gioielli del Barcellona Aitana Bonmatì e Alexia Putellas, 16 gol la prima, altri 28 la seconda, considerate in questo momento la cosa più bella del calcio femminile mondiale per distacco.

Difesa non altrettanto straordinaria, ma solida. Forte dell’esperienza di Paredes in una colonna vertebrale quasi interamente costruita sulle giocatrici del Barça.

Costa Rica che, alla sua seconda presenza al mondiale, dopo l’eliminazione nella fase a gironi del 2015, cercherà di non farsi stritolare per poi giocarsi il tutto per tutto nella partita decisiva contro il Giappone affidandosi in modo particolare alla sua giocatrice più tecnica, la centrocampista dei Portland Thorns Raquel Rodriguez, 55 gol in 100 partite dal 2008 a oggi.

Paradossalmente le due squadre hanno un dettaglio in comune. La Spagna su 23 giocatrici ne ha ben 21 che giocano nel campionato nazionale (nove a testa di Real Madrid e Barcellona). Il Costa Rica ne ha 19 che non sono mai uscite dal loro campionato, con quattro sole ‘straniere’, poche per garantire un’esperienza che al Mondiale è valore fondamentale.

La partita tra Spagna Costa Rica chiude la programmazione della seconda giornata del campionato mondiale di calcio femminile ed è in programma alle 09:30 italiane. Si gioca al regional Stadium di Wellington.