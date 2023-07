Canada Vs Nigeria apre le gare del gruppo B della seconda giornata di Fifa 2023. Fra le giocatrici c’è Julia Grosso della Juventus

Il Gruppo B di Fifa 2023 vede di fronte due formazioni estremamente diverse per tradizione e organizzazione di gioco, ma proprio per questo oggetto di molte riflessioni su come si evolve il calcio femminile nel mondo.

In apertura della seconda giornata del mondiale femminile si affrontano le campionesse olimpiche del Canada e la Nigeria. La partita farà il paio con quella in programma nella giornata inaugurale tra Australia ed EIRE.

Canada Vs Nigeria, il nuovo che avanza

Da una parte il Canada che due anni fa ha sorpreso tutti andando a conquistare contro ogni previsione la medaglia olimpica di Tokyo andando a battere due corazzate come gli Stati Uniti, in semifinale, e la Svezia, nella finalissima. Una consacrazione fondamentale per un movimento che è cresciuto enormemente negli ultimi anni e che ha imparato molto dal modello di sviluppo americano, interamente incentrato su scuole superiori e università.

Ma dall’altra parte c’è la Nigeria femminile, squadra fortissima da un punto di vista fisico che arriva al Mondiale dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del 2019 e nonostante qualche motivo di tensione per una brutta storia di premi non pagati sollevata dall’allenatore Randy Waldrum.

Tante tensioni che non hanno ridimensionato le ambizioni di una squadra che arriva a questo mondiale con tre vittorie consecutive contro Costa Rica (1-0), Haiti (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) in amichevole che hanno completamente ribaltato un 2022 disastroso che si era prolungato fino allo scorso febbraio con ben sette sconfitte consecutive.

La Nigeria ha già sconfitto il Canada femminile più di un decennio fa nel 2011, andando poi a subire due sconfitte di misura nei tre scontri diretti successivi in un bilancio complessivo di una vittoria africana, un pareggio e due successi canadesi. Ma il ranking FIFA non ha dubbi sul valore delle due squadre: Canada settimo, Nigeria 33 posizioni più sotto.

Canada – Nigeria formazioni e previsioni

Il Canada ha una impronta di gioco molto consolidata che si appoggia sulla duttile sintonia di Jessie Fleming (Houston) e Sophie Schmidt (Chelsea) tra le quali potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche la juventina Julia Grosso, già a 50 presenze in nazionale a dispetto dei suoi 22 anni. Il Canada è una squadra che non ha mai paura di lanciare nuovi talenti, anche giovanissimi: si segnalano in particolare l’attaccante Olivia Smith (18 anni), Simi Awujo (19) cui fa da contrasto la straordinaria longevità di Christine Sinclair, 40 anni, 323 presenze e 190 gol con la maglia delle Maple Leafs. Sarà il suo sesto mondiale: e punterà a segnare almeno un gol anche in questo, dopo avere trovato la via della rete in ognuna delle cinque edizioni precedenti.

Il Canada è davvero un bel simbolo del calcio femminile. Tra le prime nazionali a pretendere il riconoscimento del professionismo delle calciatrici e l’equiparazione salariale con i colleghi maschi.

La Nigeria affida quasi tutte le sue speranze sulle spalle dell’attaccante del Barcellona Asisat Oshoala reduce da una stagione straordinaria in campionato con 21 gol. Interessante la talentuosa 21enne del Tenerife Gift Monday che potrebbe fornire non solo una spalla ma forse anche una alternativa alla Oshoala considerando il suo ottimo momento con tre gol e un assist nelle ultime tre partite.

Canada-Nigeria si gioca al Melbourne Rectangular Stadium alle 4.30 (ora italiana) di venerdì 21 luglio.