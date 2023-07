Inghilterra vs Danimarca. Quali sono i pronostici e le speranze delle Leonesse che hanno problemi di gioco e di formazione.

Inghilterra vs Danimarca, in programma alle ore 10 italiane di venerdì 28 luglio, risponde a una delle prime esigenze di questo Mondiale di calcio femminile.

E cioè capire dove possono arrivare le campionesse d’Europa in carica. Perché l’Inghilterra che lo scorso anno aveva conquistato tutti con le sue belle prestazioni e un gioco offensivo e piacevole al momento, per quanto si è visto al Mondiale, è soltanto un opaco ricordo

Inghilterra vs Danimarca, una sfida di alto livello

L’Inghilterra (quarta nel ranking FIFA) ha aperto la Coppa del Mondo femminile con una vittoria di misura e certo non molto brillante sulla modestissima rappresentativa di Haiti. E dopo una prestazione così inconcludente non si può certo considerare come positivo l’aspetto che L’Inghilterra, una vera macchina da gioco e da gol, sia finalmente riuscita a segnare e a vincere dopo una sconfitta senza reti e un pareggio a reti bianche.

Diciamo che le Lionesses, che peraltro hanno segnato soltanto su calcio di rigore con Georgia Stanway, hanno ottenuto il minimo indispensabile. E che le perplessità restano tutte.

Il test contro la Danimarca, (classifica FIFA, #13), è davvero molto interessante. Non solo perché anche le danesi, squadra tecnicamente di valore, molto ordinata e con elementi di grande esperienza, hanno vinto di misura contro la Cina senza mai tirare una volta in porta in tutto il primo tempo. Ma anche perché i precedenti tra le due nazionali europee sono estremamente interessanti. Tra le curiosità il fatto che la Danimarca di Lars Søndergaard non abbia mai segnato prima dell’intervallo contro l’Inghilterra in nessuno dei cinque scontri diretti più recenti sopra menzionati.

Inghilterra vs Danimarca, occhio alle protagoniste

Già detto delle pesantissime assenze in casa inglese le speranze sono quasi tutte appoggiate sulla fantasia dell’inglesina di origine italiana Alessia Russo. È sempre piacevole vedere i suoi dribbling e le sue accelerazioni che potrebbero diventare una chiave di lettura estremamente interessante anche contro la Danimarca, difesa fisica è strutturata ma a volte un po’ troppo lenta.

Danimarca che non può prescindere dalla qualità di Pernilla Harder, 70 gol in 142 presenze con la nazionale ma che, sostanzialmente, in quasi tutte le sue ultime partite, ha ottenuto molto di più da Amalie Vangsgaard, arrivata molto tardivamente nel team ma subito incisiva. Suo il gol decisivo, il primo in assoluto in nazionale, contro la Cina.

Interessante anche una sfida nella sfida che vede ben sette giocatrici danesi – tra le quali Kuhl, Troelsgaard e Veje, affrontare le proprie avversarie di campionato: militano tutte in Premier League inglese.

Inghilterra vs Danimarca, cosa dicono i pronostici

L’Inghilterra resta la grande favorita della vigilia secondo i pronostici dei bookmaker, ma con quote meno brillanti rispetto a quelle di una quindicina di giorni fa punto inflessione la vittoria dell’Inghilterra, data a 1.50, così come il pareggio, pagato 3.80. La media delle vittorie della Danimarca è intorno ai 7 punti.

Inghilterra vs Danimarca, si gioca alle 10 ora italiana di venerdì 28 luglio al Sydney Football Stadium, arbitra l’incontro la quotatissima Tess Olsson, Svezia.