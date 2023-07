Partita piuttosto scialba da parte dell’Inghilterra che non va oltre una modesta vittoria di misura su Haiti a Fifa 23

L‘Inghilterra contro Haiti fa il suo esordio al mondiale di calcio femminile 2023 con una vittoria di misura che conferma i problemi della Nazionale inglese. Cronaca della partita

Una dimostrazione di più di quanto alcune squadre cosiddette emergenti abbiano la testa ben fuori dal pelo dell’acqua e possano diventare un ostacolo molto più problematico di quanto sia lecito attendersi anche per le favorite. Ne sa qualcosa la Norvegia clamorosamente battuta nella partita inaugurale dai padroni di casa della Nuova Zelanda.

Inghilterra-Haiti 1-0

Si era già detto di quanto questo Mondiale potesse essere problematico per le campionesse europee in considerazione delle gravissime assenze di Wilkinson e Mead. Una squadra che soprattutto senza quest’ultima, capocannoniere dell’Europeo vinto in casa lo scorso anno, sembra avere enormi difficoltà nel cercare la via della rete. Il tutto contro Haiti, all’esordio assoluto in una fase finale mondiale, una formazione volenterosa ma estremamente inesperta e con pochissimi valori tattici.

Tuttavia in grado di esprimersi coraggiosamente pur giocando quasi esclusivamente in difesa.

L’avvio delle Leonesse che nei primi minuti si sbranano almeno tre palle gol clamorose con Lucy Bronze, Chloe Kelly e Alessia Russo, sembrava essere decisamente più promettente punto ma con il passare dei minuti le offensive si fanno più macchinose, meno lucide e decisamente imprecise dai 20 metri in su.

Il gol partita: e nient’altro

Ad aiutare la nazionale inglese è un maldestro errore difensivo di Batcheba Louis che stacca da terra con entrambe le mani tese per deviare un pallone crossato in area. Un errore davvero gigantesco e infantile che vale il calcio di rigore che Georgia Stanway trasforma con freddezza.

Sbloccato il risultato ci si aspetterebbe qualcosa di più da una squadra che ha tutte le potenzialità per dominare la gara. E invece, paradossalmente, si vede anche la qualità di Haiti che si scrolla di dosso le proprie paure portando a pochi centimetri da un clamoroso gol del pareggio Roselord Borgella per due volte pericolosissima con altrettanti colpi di testa.

Nel secondo tempo l’Inghilterra, rispondendo a precise richieste del suo CT Sarina Wiegman, cerca di chiudere la partita. Ma lo fa con poca convinzione nonostante il gran movimento di Russo e Kelly, poco aiutate dalle compagne di squadra.

Ne esce una partita opaca e quello che di fatto è una rimandatura per una squadra che è candidata di diritto al titolo ma che in questo match non ha certamente dimostrato quelle che potrebbero essere le sue potenzialità.

Attenzione invece ad Haiti, nessuno scrupolo, nessun timore reverenziale nemmeno nel secondo tempo quando anche Roseline Eloissaint, pochi minuti dopo il suo ingresso dalla panchina si rende pericolosissima costringendo Earps a salvare il risultato. Poco incisivi anche gli ingressi della panchina delle inglesi, con Lauren James e Rachel Daly.

La Nazionale dell’Inghilterra è chiamata ora a una partita sulla carta molto più problematica, venerdì 28 luglio alle 10.30 – ora italiana – contro la Danimarca.

Sconfitta persino bugiarda, la sesta nelle ultime sette partite per le haitiane che nel prossimo turno affronteranno la Cina, sempre venerdì alle 13.

