Argentina vs Sudafrica è una partita cui anche l’Italia è indirettamente interessata per definire gli equilibri del Gruppo G. Pronostici

Argentina vs Sudafrica, terza partita del gruppo G, si gioca alle 2.00 ora italiana, ed è sfida interessante anche per la nostra nazionale che giocherà il secondo match del girone, il più duro sulla carta, contro la fortissima Svezia.

Una sfida fondamentale per entrambe le squadre che saranno costrette a dimostrare qualcosa in più, soprattutto in chiave offensiva, se davvero vogliono portare a casa una vittoria che terrebbe in piedi una possibile qualificazione.

Argentina vs Sudafrica, la situazione nel girone dell’Italia

Tra Argentina e Sudafrica è un classico match-out: chi perde si ritroverebbe definitivamente eliminato dalla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 con una partita d’anticipo. Argentina sconfitta ma capace di resistere a lungo contro l’Italia fino all’87’.

Sudafrica decisamente al di sopra delle aspettative e capace di spaventare la Svezia, costretta a rimontare e a ringraziare un autogol e una rete a tempo praticamente scaduto.

Ma tentando un’analisi puramente di valori statistici… Quale potrebbe essere il miglior risultato possibile per l’Italia, spettatrice interessante di questa sfida?

Sicuramente la vittoria dell’Argentina per diversi ottimi motivi. Intanto perché un successo dell’Albiceleste, in caso di pareggio o di vittoria dell’Italia, metterebbe definitivamente fuori causa il Sudafrica, prossima avversaria delle Azzurre. E poi perché, pur conquistando tre punti in questa ipotetica vittoria, l’Argentina sarebbe comunque alle spalle dell’Italia sotto l’aspetto degli scontri diretti, grazie al provvidenziale gol quasi a tempo scaduto di Cristiana Girelli di lunedì scorso.

Argentina vs Sudafrica, dati e statistiche

L’Argentina insegue una vittoria che sarebbe fondamentale, la prima in assoluto in un Mondiale di calcio femminile dopo due pareggi e otto sconfitte. Il Sud Africa, squadra con il punteggio FIFA più basso del nostro gruppo G, squadra con diverse individualità interessanti reduce dal titolo continentale vinto lo scorso anno in finale contro il Marocco. Certo non una formazione improvvisata di giocatrici sprovvedute. Tutti gli elementi più tecnici delle Banyana Banyana giocano ad alto livello in Europa e si stanno dimostrando le vere protagoniste di un salto di qualità che ha portato la nazionale sudafricana tra le prime 30 del ranking FIFA.

Contro l’Italia ha ben figurato l’argentina Florencia Bonsegundo, talento che milita in Spagna nel Madrid CFF e che è andata vicina alla conclusione vincente in almeno un paio di occasioni. temibilissima su punizione. Più forte in fase offensiva che difensiva è anche Eliana Stabile, bravissima anche lei sui calci piazzati e vicina al gol con una rasoiata su calcio di punizione in pieno recupero nel match contro l’Italia.

Sotto i riflettori c’è spazio anche per la sudafricana Hildah Magaia, suo il gol del provvisorio vantaggio contro la Svezia, il quarto gol in cinque partite. Ma attenzione anche alla ‘nostra’ Refiloe Jane, tesserata in Serie A per il Sassuolo, moto perpetuo di un centrocampo decisamente creativo.

Argentina vs Sudafrica, i pronostici della vigilia

Bookmaker molto cauti nell’analisi statistica di una partita difficile da leggere: Argentina favorita, 2.20 la quota migliore per la vittoria dell’Albiceleste, con il pareggio quotato 3.10 e la vittoria sudafricana data a 3.50.

Argentina vs Sudafrica si gioca alle 2.00 (ora italiana) al Forsyth Barr di Dunedin. Arbitra l’incontro la neozelandese Ann Marie Keighley.