Cina vs Haiti vede di fronte due squadre sconfitte nella prima partita da due superpotenze come Inghilterra e Danimarca ma che possono ancora dire la loro

Cina vs Haiti, in programma alle 13 di venerdì 28 luglio, è una partita estremamente interessante non solo perché inserita in un girone tra i più sorprendenti e livellati di questo mondiale.

Soprattutto nessuno si sarebbe mai aspettato un livellamento considerando il valore di Cina e Haiti, due squadre che dovevano essere l’anello debolissimo della catena nel confronto con Inghilterra e Danimarca e che invece sono uscite a testa alta e senza grandi demeriti da una sconfitta di misura.

Cina vs Haiti, chi perde è fuori

Va da sé che sulla base del risultato della prima uscita, Cina battuta dalla Danimarca, Haiti sconfitta dall’Inghilterra solo su calcio di rigore, che questa partita diventa estremamente significativa anche per il passaggio del turno, soprattutto se il big match tra Inghilterra e Danimarca dovesse addirittura finire in pareggio.

In questo caso anche le due outsider, quelle che avrebbero dovuto fare da materasso in un girone di forze eccellenti, potrebbero ancora dire la loro. Ma potranno farlo solo vincendo questo scontro diretto. Chi perde, di fatto, è fuori.

Cina vs Haiti, pronostici e dati statistici

È assai improbabile che un pareggio possa aiutare la causa di entrambe le squadre. Questa rappresenta davvero un’ottima opportunità, l’ultima, Di giocarsi il tutto per tutto nella partita conclusiva.

La Cina può puntare su una squadra sicuramente più tecnica e con molta esperienza in più rispetto a quella haitiana che si trova al primo grande evento internazionale della sua giovane storia nel calcio femminile.

Haiti si è presentata in punta di piedi, consapevole del fatto che il suo punteggio nel ranking FIFA è il più basso in assoluto tra le 32 squadre partecipanti. Ma questo non vuol dire rassegnarsi al peggio. Ci sono giocatrici interessanti nella nazionale haitiana, che meritano di essere seguite.

IL CT Nicholas Delépine ha portato anche alcune giovanissime senza nessuna esperienza. Tra queste un cenno merita la 19enne Melchie Dumonay, sempre in gol nelle ultime quattro partite vinte da Haiti, una centrocampista tecnicamente di ottima prospettiva.

Cina alle prese con il dubbio di sempre: se puntare sulle veterane o sulle nuove leve. Al momento il CT Shui Qingxia sembra voler dare più spazio alle prime: e dunque anche contro Haiti ci si aspettano titolari dal primo minuti Wang Shan e Wang Shashan, quasi 300 partite in due e un saldo di una novantina di reti.

Cina vs Haiti, cosa dicono le quote

I pronostici dei bookmaker presentano quote abbastanza discordanti, in fondo si tratta di nazionali poco conosciute e che, anche per questo, stanno sorprendendo dopo la prima partita del loro mondiale. La Cina resta favorita, quotata vincente 1.50 a dispetto di un pareggio dato a 3.80 e di una vittoria haitiana quotata 5.75.

Cina vs Haiti si gioca alle 13, ora italiana di venerdì 28 luglio all’Hindmarsh Stadium di Adelaide: arbitra la spagnola Marta Huerta de Aza.