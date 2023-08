Colombia vs Giamaica, si tratta dell’ottavo di finale dei Mondiali più improbabile rispetto alle previsioni della vigilia che avrebbero voluto altre squadre a questo punto del torneo

Il fatto che il calendario degli ottavi di finale del campionato del mondo di calcio femminile sia sbilanciato dalla presenza di formazioni apparentemente outsider come Colombia e Giamaica non può essere certo considerato una colpa per queste due realtà.

La colpa semmai è di chi come il Brasile o la Germania non si è riuscito a mantenere i presupposti di pronostici che sembravano scritti sulla pietra. Entrambe le squadre sono clamorosamente uscite e dunque ora Colombia e Giamaica hanno l’incredibile possibilità di ridisegnare la propria storia arrivando per la prima volta a una semifinale di calcio femminile.

Colombia vs Giamaica, curiosità e notizie

È la seconda volta che Las Cafeteras raggiungono gli ottavi di finale di un Mondiale di calcio femminile dopo il match perso nettamente degli Stati Uniti, 2-0, nel 2015. Ma da allora tutto il movimento calcistico del paese è nettamente cresciuto nonostante la pandemia sia da un punto di vista numerico che di qualità.

È una squadra quella colombiana che ha dimostrato di avere talento ma anche di sapere come esprimerlo e che offre una certa solidità difensiva. Oltre all’entusiasmo di chi vive un momento magico nel corso del quale tutto sembra sempre andare per il verso giusto.

Stessa cosa per la Giamaica… basti pensare che i dirigenti giamaicani avevano già prenotato il volo di ritorno per il giorno successivo alla fase a gironi. Scherzando con le loro giocatrici dissero che se avessero dovuto prenotare un’ altro volo avrebbero pagato un premio dello stesso identico importo alle atlete. Una scommessa fatta con il sorriso. Ora le giocatrici giamaicane hanno in tasca un voucher da 3.500 dollari per farsi un viaggetto, indipendentemente da come andrà questo ottavo di finale.

Colombia vs Giamaica, statistiche e assenze

La Colombia dovrà certamente fare a meno di Manuela Vanegas, protagonista del gol decisivo contro la Germania, in gol in quattro delle ultime sei partite della formazione sudamericana. Fatale la sua ultima ammonizione che le è costata un turno di squalifica pesantissimo.

Giamaica che dal canto suo punta tutto su una difesa straordinariamente solida che nel corso della fase a gironi non ha mai subito nemmeno un gol. È vero, i problemi delle Reggae Girlz sono soprattutto offensivi. Un solo gol, per quanto decisivo nella fase gironi è davvero troppo poco. E nelle sue ultime sei partite la Giamaica non è mai riuscita a segnarne due. Purtroppo in una sfida che vale l’eliminazione diretta la necessità sarà sempre e comunque quella di segnare più dell’avversario e in questo la formazione caraibica deve dimostrare di poter alzare il suo livello.

La sfida è interessante solo molti aspetti. Tutti parlano di Linda Caicedo, 18 anni, davvero straordinaria. Ma pochi portieri hanno saputo fare la differenza come la colombiana Leicy Santos, dieci parlate decisive in tre partite. La Giamaica dal canto suo rimpiange anche lo stato di forma dell’attaccate Khadija Shaw (Manchester City), A secco e ammonita all’esordio, poi squalificata, ma molto lontana dallo stato di forma che l’ha vista registrare sette gol nelle ultime cinque partite del campionato inglese della scorsa stagione.

Colombia vs Giamaica, i pronostici

Attenzione a una partita di pronostico incerto e che potrebbe essere la terza di questi ottavi di finale a finire, perché no, ai tempi supplementari e ai calci di rigore. I bookmaker pagano la vittoria della Colombia 2.10, quella della Giamaica 4.00: il pareggio è dato a 3.20.

Colombia vs Giamaica, partita a eliminazione diretta dell’ultima giornata degli ottavi di finale dei mondiali di calcio femminile, si gioca alle 10, ora italiana, di martedì 8 agosto al Rectangular Stadium di Melbourne arbitra l’australiana Kate Jacewicz. In caso di parità al 90’ tempi supplementari e calci di rigore. La partita sarà trasmessa in chiaro su RAISport e in live streaming si RAIPlay.

Chi passa affronterà l’Inghilterra che è arrivata ai quarti di finale solo grazie ai calci di rigore al termine di una partita equilibratissima contro la Nigeria.