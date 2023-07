Le Cafeteras della Colombia rifilano un secco 2-0 alla Corea del Sud nel primo match del mondiale di calcio femminile

I gol di Catalina Usme e Linda Caicedo garantiscono alla Colombia a una facile vittoria sulla Corea del Sud in quella che è stata l’ultima partita del primo turno dei Mondiali di calcio ancora da disputare.

Un match che fa il paio con la nettissima vittoria della Germania sul Marocco. Il che rende il testa a testa le Cafeteras e le tedesche in programma nel prossimo turno, già un elemento decisivo per decretare i valori del girone in vista del passaggio del turno.

Colombia vs Corea del Sud 2-0

Le squadre si schierano esattamente come ci si attendeva: compatta e di passo veloce la Corea, con un 4-4-2 molto tradizionale ma un po’ monolitico, decisamente più spregiudicato il modulo colombiano, estremamente efficace soprattutto sui lati del campo con incursioni frequentissime che puntano alla linea di fondo e al cross.

La Corea del Sud illude creando subito una prima buona opportunità da gol ma la conclusione di Choe Yu-Ri trova prontissima la reazione di Catalina Pérez. La Corea del Sud si esaurisce in questo disimpegno e poco altro. Troppo prevedibile la manovra delle coreane.

I gol e l’esordio di Casey Pheir

Quando la Colombia decide che ci si può prendere anche qualche responsabilità la situazione cambia completamente in pochi minuti. Al primo affondo davvero insidioso la difesa sudcoreana va in tilt: maldestro fallo di mano di Shim Seo Yeon e penalty indiscutibile che Catalina Usme converte sbilanciando e spiazzando Young-Geul Yoon.

La Corea del Sud anziché reagire si innervosisce e finisce per rendersi ancora più inconcludente e inefficace. Poche idee, confuse, in un clima di disorganizzazione che davvero non appartiene al DNA delle Tigri. A questo punto la Colombia decide anche di chiudere la partita. E ci riesce senza difficoltà: grande azione personale di Caicedo e goffissimo errore di Yoon che si lascia scappare incredibilmente il pallone.

La Colombia si limita a un controllo del match che non vede mai le Sudamericane in qualche difficoltà. Unica nota di interesse l’ingresso di Casey Pheir, splendido talento sudcoreano che vive e studia negli USA, che diventa il giocatore più giovane di sempre ad apparire in una Coppa del mondo di calcio femminile. Corea davvero molto deludente… Colombia chiamata a verificare la reale consistenza della Germania dopo i sei gol marcati al Marocco.