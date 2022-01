Milan femminile-Sampdoria quando si gioca. Orario e diretta streaming

Milan femminile vs Sampdoria. A che ora si gioca la partita valida per la 13° giornata di Serie A donne. Precedenti, ultime notizie sulle formazioni e dove vederla.

Milan-Sampdoria, probabilmente una delle partite più equilibrate in calendario per la tredicesima giornata di Serie A femminile. In campionato le due squadre sono infatti distanti di sole 2 posizioni. Il Milan è quarto, mentre la Sampdoria rivelazione del campionato si trova al 6° posto.

Ecco allora le ultime sulla partita fra Milan e Sampdoria, dall’orario all’arbitro, fino alle probabili formazioni e a dove guardarla.

Milan donne-Sampdoria, quando e dove si gioca

La partita fra la squadra rossonera e quella blucerchiata è in programma domenica 23 gennaio alle ore 14:30. Si gioca al Centro sportivo Peppino Vismara, impianto che ospita gli incontri casalinghi del Milan femminile. Arbitro designato per questa partita: Niccolò Turrini di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Lencioni e Domenico Castro, di Livorno.

Milan femminile ultime notizie sulla formazione

In base alle novità sulle probabili formazioni, per il match contro la Sampdoria mister Ganz non avrà a disposizione l’attaccante Jane per questa partita. La giocatrice è tornata dal Sudafrica, ma deve ancora scontare il periodo di quarantena. In compenso dovrebbe tornare a disposizione Laura Agard, dopo aver recuperato dall’infortunio alla schiena. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità di formazione, rispetto alle partite precedenti.

Sampdoria women, news sulla formazione

Per quanto riguarda la Sampdoria femminile l’allenatore Antonio Cincotta potrebbe confermare la formazione che ha battuto la Lazio women nell’ultimo turno di campionato. La squadra blucerchiata dovrebbe quindi schierare in attacco Stefania Tarenzi, la giocatrice più pericolosa in zona gol.

Milan contro Sampdoria cosa dicono le statistiche

C’è un solo precedente fra le due squadre, quello giocato nel girone di andata del campionato 2021-2022. In quella occasione vinse il Milan femminile con il risultato di 1-0.

Le rossonere vengono dal successo ottenuto nell’ultima gara giocata contro l’Hellas Verona, tuttavia la Sampdoria è imbattuta nelle ultime 3 partite giocate in trasferta in Serie A donne. Quindi il match si preannuncia equilibrato, anche se il Milan parte leggermente favorito. D’altra parte la classifica parla chiaro: fra le due squadre non c’è una differenza molto ampia anche se in una gara secca può succedere di tutto.

Milan Sampdoria Serie A femminile, dove vederla

La partita fra Sampdoria e Mila women sarà trasmessa in diretta streaming su Timvision alle ore 14:30 di domenica 23 gennaio. La gara sarà inoltre visibile su Dazn, per gli abbonati a questa piattaforma. Non sarà invece possibile seguirla in diretta Tv.

Insomma, per gli appassionati di calcio femminile, l’incontro fra Milan women e Sampdoria promette spettacolo, per questo vi consigliamo di non perderlo.

