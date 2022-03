Lione Juventus femminile ritorno Champions. Come si qualifica la Juve. Guida Tv

Lione-Juventus women, ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Con quali risultati si qualifica la Juve. Formazioni e orario partita gratis in streaming.

Lione vs Juventus femminile. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara di andata, la Juve donne è pronta per giocare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la squadra francese del Lione. In palio c’è la qualificazione alle semifinali. Vediamo allora a che ora si gioca la partita, dove vederla e con quali risultati passano il turno le bianconere.

Lione-Juventus donne ritorno, quando e dove si gioca

Il match fra Juve women e Lione si gioca giovedì 31 marzo alle ore 21:00 all’OL Stadium, in Francia. Come detto si tratta della gara di ritorno, che decreterà quale delle due squadre approderà alle semifinali, entrando di fatto fra i primi 4 club d’Europa.

All’andata le bianconere hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Cristiana Girelli e Agnese Bonfantini, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Lione. Ora però in casa il team francese vuole provare a rimontare ed eliminare quello italiano.

Come si qualifica la Juve in semifinale di Champions

Visto il risultato dell’andata, per qualificarsi alle semifinali di Champions League femminile 2021-2022 la Juventus può:

vincere o pareggiare con qualsiasi risultato

con qualsiasi risultato perdere con un solo gol di scarto (ad esempio 1-0 o 2-1), ma nel caso si giocherebbe la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Invece, in caso di sconfitta con 2 o più gol di scarto la squadra bianconera sarebbe eliminata, con il Lione femminile che si qualificherebbe alle semifinali di Champions. Ovviamente le ragazze allenate da Joe Montemurro faranno di tutto perché questo non avvenga. Ricordiamo che la vincente di questo turno giocherà le semifinali a fine aprile 2022, come previsto dal calendario Uefa.

Lione contro Juventus Champions femminile formazioni

Queste le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo giovedì 31 marzo, secondo le ultime notizie fornite dal sito Uefa.com:

Lione women : Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy, D.Cascarino, Egurrola, Macario, Henry, Bacha, Hegerberg, Malard.

: Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy, D.Cascarino, Egurrola, Macario, Henry, Bacha, Hegerberg, Malard. Juventus femminile: Peyraud-Magnin, Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin, Rosucci, Pedersen, Grosso, Hurtig, Girelli, Cernoia.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Lione Juve femminile

Sarà possibile vedere Lione contro Juventus femminile, in streaming su Dazn, ma anche gratuitamente su Youtube nel canale Dazn. Quindi non bisogna avere un abbonamento per guardare in diretta la partita fra la quadra bianconera e quella francese. Basterà collegarsi su Youtube da pc o device, giovedì 31 marzo alle ore 21:00, per vedere se la Juve riuscirà a qualificarsi alle semifinali di UEFA Women’s Champions League. Sarebbe un’impresa storica per il calcio femminile italiano.

