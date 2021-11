Juventus femminile Vs Wolfsburg, biglietti gratis e quasi esauriti

Biglietti gratis alla stadium per la partita Juventus Woman contro il Wolfsburg. Le ultime sulla Juve femminile

La partita Juventus femminile Vs Wolfsburg si terrà all’Allianz Stadium il prossimo 9 novembre. Si tratta della terza gara della fase a gironi della Champions donne, e anche questa volta per incentivare il pubblico a supportare le bianconere, i biglietti sono gratis. Vediamo come partecipare, le ultime news sulla Juve e chi sono le giocatrici tedesche del Wolfsburg.

Juventus femminile Vs Wolfsburg biglietti

Se desiderate andare allo stadio per vedere la partita di Champions tra Juve e Wolfsburg siete ancora in tempo per prenotarvi sul sito ufficiale della Juventus FC dove trovate tutte le indicazioni. Tuttavia, considerando che la partita si gioca martedì prossimo, vi conviene prenotarvi ora in quanto i posti rimasti sono pochi.

Naturalmente, per entrare oltre al biglietto dovete esibire il green pass.

Chi è il Wolfsburg women’s team

Fondata nel 2003 la squadra tedesca vanta una tradizione più lunga della Juventus femminile la cui fondazione risale al luglio 2017. Quindi le giocatrici bianconere dopo il Chelsea si trovano davanti una squadra forte e che ha vinto la Uefa Women’s Champions League per due anni di seguito, oltre ad aver partecipato a tre finali nelle ultime edizioni. Tanto basta per dire che per le giocatrici di Montemurro non sarà una passeggiata.

Le ultime sulla Juventus Women

Dopo aver vinto in serie A contro la Sampdoria donne la Juve femminile a differenza della squadra maschile è prima in classifica. Ma vincere solo lo scudetto non basta più. La società Juventus, (che ricordiamo è quotata alla borsa di Milano dal 2001) ha un programma per fare crescere la sua squadra femminile e portarla ai livelli delle più forti squadre di calcio donne europee.

Gli obiettivi sono precisi, questo è quanto ha detto anche Andrea Agnelli durante l’assemblea degli azionisti, ma è anche il motivo del cambio dell’allenatore.

Insomma se la Juventus femminile dovesse passare il turno in Champions si aprono degli scenari diversi per il calcio femminile italiano, ma non è la prima squadra donne italiana a raggiungere tali risultati, prima di lei c’è stata la Torres Femminile che nel 2009 – 2010 è arrivata ai quarti di finale della Champions.

