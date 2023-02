L’Inter Women attacca ma nel primo tempo non trova il gol contro il Sassuolo donne. Nella ripresa, però, arrivano ben tre reti.

Dopo un primo tempo bloccato, l’Inter femminile riesce ad avere la meglio sul Sassuolo Women e a portare a casa tre punti importanti in vista dei play off scudetto: le nerazzurre si sono infatti imposte per 3-0 con tre reti arrivate tutte nel secondo tempo.

Ecco dunque cronaca e tabellino del match di Serie A Femminile.

Inter-Sassuolo femminile, primo tempo

Partita piuttosto equilibrata nella prima frazione: l’Inter donne, pur gestendo il gioco, non riesce tuttavia a sfondare, mentre il Sassuolo Women agisce in ripartenza e prova a far male alle avversarie in velocità.

Ne esce un primo tempo in cui le nerazzurre creano diverse potenziali palle-gol (senza però mai davvero impegnare Kresche), con le emiliane che invece, salvo qualche fiammata nel finale, non si vedono praticamente mai dalle parti di Durante.

Il risultato è dunque un intervallo che arriva quando le squadre sono ancora inchiodate sullo 0-0.

Inter-Sassuolo femminile, secondo tempo

Il copione della ripresa è molto simile a quello del primo, con la differenza che al 54′ l’Inter riesce a trovare il vantaggio: grande merito va a Karchouni, la quale riesce a entrare in area e, pur buttata giù, riesce da terra a servire Ajara Njoya che non ha problemi a segnare a tu per tu con Kresche.

Il gol incassato sembra mandare in confusione la formazione ospite e, pochi minuti dopo l’1-0, Filangeri sbaglia clamorosamente servendo al limite della propria area Karchouni, la quale ringrazia e insacca alla spalle del portiere avversario mettendo una seria ipoteca sulla partita.

Al 63′ Clelland avrebbe tuttavia l’occasione per riaprire i giochi, ma un prodigioso doppio intervento di Durante permette all’Inter femminile di rimanere avanti di due reti. Le neroverdi al 91′ provano nuovamente a regalare un finale di fuoco, tuttavia su Piazza (subentrata all’infortunata Durante) si supera su Monterubbiano (in campo al posto di Clelland).

Gol sbagliato, gol subito: al terzo minuto di recupero il diagonale di Chawinga farà infatti scorrere i titoli di coda sul match, con l’Inter Women che può dunque festeggiare e portarsi a trentadue punti in classifica, a -2 dall’accoppiata Juventus-Fiorentina (attualmente terze). Ottavo posto a undici punti, invece, per il Sassuolo femminile.

Inter-Sassuolo femminile 3-0, tabellino

INTER (4-2-3-1): Durante (73′ Piazza); Thogersen, Fordos, Alborghetti, Merlo; Mihashi, Santi; Ajara Njoya, Karchouni (78′ Pandini), Chawinga; Polli (78′ Bonetti). All.: Guarino

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Nagy (92′ Nowak), Filangeri, Pleidrup; Philtjens (92′ Mella), Jane, Bellucci (65′ Sciabica), Brustia (65′ Hashemi), Orsi; Clelland, Sabatino (79′ Monterubbiano). All.: Piovani

RETI: 54′ Ajara Njoya, 59′ Karchouni, 93′ Chawinga