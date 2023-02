L’Inter prova a vincere in vista dei play off, il Sassuolo vuole però punti-salvezza. Formazioni, quando si gioca e dove vederla.

La sedicesima giornata del campionato di Serie A donne si chiude con la partita tra l’Inter femminile e il Sassuolo Women.

Le nerazzurre di Rita Guarino stanno vivendo un ottimo periodo di forma e vogliono dunque continuare su questa strada per presentarsi ai play off scudetto nella miglior situazione di classifica possibile, ma dovranno fare i conti con le emiliane, ormai rassegnate agli spareggi per non retrocedere ma che proveranno a dare battaglia per cercare di migliorare la propria posizione in graduatoria in vista dei play out.

Vediamo probabili formazioni, pronostico, quando si gioca e dove vedere la partita di calcio femminile.

Inter-Sassuolo femminile, probabili formazioni

L’Inter donne si presenterà alla partita con una formazione molto simile a quella che ha asfaltato il Milan Women durante la scorsa giornata. Qualcosa potrebbe cambiare soprattutto in difesa, ma non sono da escludere sorprese nel tridente del 4-3-3 meneghino.

Anche il Sassuolo Women non dovrebbe proporre grandi novità: in campo dunque dal primo minuto entrambi nuovi acquisti Sabatino e Brustia, quest’ultima peraltro fresca ex (è arrivata in Emilia durante la sessione di calciomercato femminile invernale).

Ecco dunque le probabili formazioni di Inter–Sassuolo femminile.

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Alborghetti, Kristjansdottir, Thogersen; Karchouni, Mihashi, Santi; Polli, Bonetti, Chawinga. All.: Guarino

SASSUOLO (4-3-3): Kresche; Philtjens, Orsi, Pleidrup, Filangeri, Brustia; Pondini, Brignoli, Jane; Sabatino, Clelland. All.: Piovani

Pronostico Inter-Sassuolo femminile

Inter e Sassuolo vivono senz’altro un situazione molto diversa: l’Inter è infatti quarta in classifica a ventinove punti e arriva da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie, tra le quali c’è quella nel derby, e un pareggio), mentre le neroverdi hanno racimolato appena due punti nelle ultime cinque giornate e si trovano al terzultimo posto.

Il pronostico sembra dunque essere completamente in favore delle ragazze di Guarino, ma l’1-1 della gara di andata impone alla formazione milanese ci prestare grande attenzione e di non sottovalutare l’avversario.

Inter-Sassuolo, quando si gioca e dove vedere la partita

Inter–Sassuolo si disputerà domenica 5 febbraio 2023 con fischio d’inizio fissato alle ore 14.30.

La gara sarà ovviamente trasmessa su TIMvision, ma potrà essere vista anche su Inter TV (DAZN e Sky). In ogni caso, comunque, per seguirla sarà necessario un abbonamento.