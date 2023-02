Chi ha segnato e tutti i risultati della sedicesima giornata del campionato di calcio femminile Serie B. Il Napoli tiene il passo della capolista. Classifica

Vincono tutte le prime della classe del campionato di Serie B femminile 2022/2023. Nella sedicesima giornata di campionato la Lazio deve sudare le proverbiali sette camicie per aver la meglio del Brescia. Ma tengono il passo che le più dirette inseguitrici come Napoli, Chievo, Ternana e Cittadella che conquistano i tre punti.

Risultati Serie B femminile Brescia-Lazio 3-4

Rischia grosso la Lazio sul campo del Brescia, ma alla fine le biancocelesti riescono a uscire vincitrici. Al Rigamonti le Leonesse di Seleman si portano sul 2-0 in avvio di gara grazie ai gol di Pasquali e Hjohlman in avvio di gara, ma nella ripresa le laziali entrano in campo con un altro piglio e tra il 61’ e il 64’ Chatzinikolau e Toniolo rimettono il punteggio in equilibrio. Sul 2-2 è però ancora una volta il Brescia a portarsi avanti con Fracas, prima del decisivo sorpasso a firma Kakampouki e Pittaccio per il 3-4 che consente alla squadra di Catini di mantenere due punti di vantaggio nei confronti del Napoli.

Serie B femminile Napoli-Trento 2-1

Il Napoli apre la seconda giornata del girone di ritorno con una vittoria sul Trento. Le partenopee ottengono il bottino pieno grazie alla doppietta di Del Estal che vanifica la marcatura di Erlicher all’87’ e restano in seconda posizione in classifica dietro alla Lazio.

Chievo, Cittadela e Ternana tengono il passo

Non perde colpi nemmeno il trio all’inseguimento delle prime due composto da Chievo, Cittadella e Ternana, tutte appaiate a 35 punti in classifica. Le umbre battono 4-1 in trasferta il Ravenna grazie alla rete di Corazzi che sblocca il match al 21’ e alla tripletta di Spyridonidou, leader della classifica marcatrici con 16 reti all’attivo, mentre è Mariani a sigliare la rete della bandiera. 2-0 casalingo firmato da Massa per il Chievo, che si impone sull’Apulia Trani, mentre il Cittadella supera di misura in trasferta il Cesena grazie al gol di Kongouli al minuto 77’.

Risultati sedicesima giornata di Serie B Femminile 2022/2023

Brescia-Lazio 3-4 5’ Pasquali (B), 11’ Hjohlman (B), 61’ Chatzinikolau (L), 64’ Toniolo (L), 73’ Fracas (B), 75’ Kakampouki (L), 81’ Pittaccio (L)

Cesena-Cittadella 0-1 77’ Kongouli (C)

H&D Chievo Women-Apulia Trani 2-0 9’ Massa (C), 57’ Massa (C)

Napoli Femminile-Trento 2-1 33’ Del Estal (N), 58’ Del Estal (N), 87’ Erlicher (T)

Ravenna-Ternana 1-4 21’ Corazzi (T), 31’ rig. Spyridonidou (T), 44’ Spyridonidou (T), 60’ Spyridonidou (T), 88’ Mariani (R)

San Marino Academy-Arezzo 3-2 11’ aut. Soro (SM), 59’ Zazzera (A), 63’ Menin (SM), 87’ Tamburini (SM), 90’+2’ Pirriatore (A)

Sassari Torres-Hellas Verona 1-2 9’ Meneghini (V), 12’ Capucci (V), 80’ Poli (ST)

Tavagnacco-Genoa 0-2 74’ Bargi (G), 90’+1’ Costi (G)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile 2022/2023

Di seguito ecco il calendario completo della diciassettesima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023.

Domenica 12 febbraio ore 14.30

Apulia Trani-Napoli Femminile

Arezzo-Brescia

Cittadella-Chievo Women

Genoa-Ravenna

Hellas Verona-San Marino Academy

Lazio-Tavagnacco

Ternana-Sassari Torres

Trento-Cesena