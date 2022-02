Inter femminile-Empoli. Quando si gioca e dove vederla in streaming

Inter femminile-Empoli. A che ora si gioca la partita di Serie A donne fra la squadra nerazzurra e quella toscana. Diretta streaming, probabili formazioni e precedenti.

Inter femminile vs Empoli è la partita che chiude il 14° turno del campionato di Serie A femminile, in programma domenica 6 febbraio alle ore 14:30. Si affrontano due squadre separate da 14 punti in classifica, con l’Inter al 5° posto e l’Empoli al 9°. Ma attenzione il pronostico dell’incontro non è così scontato.

Vediamo quindi tutte le informazioni su questa partita: dove si gioca, come guardarla e con quali formazioni potrebbero scendere in campo le due squadre.

Vedi anche: Calendario partite Serie A femminile

Dove si gioca Inter contro Empoli ladies

La partita di Serie A Timvision 2021-2022 fra Inter women ed Empoli, si gioca allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, l’impianto in cui si svolgono le partite casalinghe della squadra nerazzurra. I biglietti per assistere alla partita sono acquistabili sul portale internet di Ticketone. Ricordiamo che in base alle norme attualmente vigenti, è necessario presentare il green pass rafforzato per accedere all’impianto, indossando sempre la mascherina. Inoltre, la capienza è limitata al 50% del totale.

Dove vedere Inter femminile-Empoli

La partita in programma alle ore 14:30 di domenica 6 febbraio verrà trasmessa in diretta streaming su TimVision, per gli abbonati. Ma c’è anche la possibilità di guardare l’incontro su Dazn e sul canale tematico Inter Tv. Lo streaming dell’incontro sarà disponibile tramite device, pc o smart Tv tramite le piattaforme a pagamento prima citate.

Inter-Empoli femminile ultime sulle formazioni

L’Empoli ladies in cerca di punti utili per la salvezza, potrebbe affidarsi ad Asia Bragonzi in attacco, una delle giocatrici con più gol all’attivo nel campionato. Per poi cercare di limitare al massimo gli attacchi avversari.

Dall’altro lato l’Inter women dovrà fare a meno delle calciatrici Beatrice Merlo e Astrid Gilardi, entrambe risultate positive al covid, come comunicato dal sito ufficiale dell’Inter. Per questo l’allenatrice Rita Guarino dovrà trovare nuove soluzioni da adottare in formazione, anche se può contare su una rosa di valore per scegliere l’undici titolare.

Vedi anche: Inter giocatrici 2022

Inter vs Empoli, Serie A donne statistiche

Le due squadre si sono affrontate 5 volte fino ad ora nel campionato di Serie A femminile e in questi precedenti l’Inter non ha mai perso (3 vittorie e 2 pareggi). Inoltre, mentre l’Inter proviene da una striscia di 6 risultati utili consecutivi, l’Empoli è reduce da due sconfitte.

Da queste statistiche si direbbe che il pronostico del match sia indirizzato verso la squadra allenata da Guarino. Tuttavia la squadra toscana non è da non sottovalutare, perché capace di regalare anche delle sorprese. Per tutti questo motivi ci attendere una partita avvincente fra Inter femminile ed Empoli, che i tifosi potranno seguire domenica 6 febbraio allo stadio o più comodamente in streaming, come visto.

Vedi anche: