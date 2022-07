Europeo Femminile, il programma dei quarti di finale

Europeo femminile: restano otto squadre in lizza per il titolo Euro 2022 di calcio donne: si comincia da questa sera. Ecco il programma.

Quattro gare, una al giorno, sempre alle 21. Il campionato Europeo di calcio femminile entra nel vivo con i quarti di finale che purtroppo vedono assente l’Italia, eliminata dopo la sconfitta di ieri sera contro il Belgio nella partita decisiva del Gruppo D.

Europeo femminile: squadre promosse ed escluse

La fase a gironi ha offerto qualche sorpresa e fornito qualche vittima eccellente. A cominciare dalla Norvegia, eliminata da una sconfitta record (0-8) contro l’Inghilterra nonostante un ranking altissimo. A casa anche la Danimarca, una delle squadre che alla vigilia era considerata tra le possibili outsider.

I quarti di finale di Euro 2022

Il programma dei quarti di finale comincia domani con Inghilterra-Spagna. Si prosegue mercoledì con Germania-Austria, giovedì con Svezia-Belgio per chiudere venerdì con Francia-Olanda. Partite a eliminazione diretta con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei 90’ minuti regolamentari o dei 120’ che chiuderanno l’extra-time.

Gli abbinamenti delle semifinali sono già predisposti: la vincente di Inghilterra-Spagna affronterà la vincente di Svezia-Belgio. Chi passa tra Germania e Austria se la vedrà con Francia o le campionesse in carica dell’Olanda. Tutte le partite sono in programma alle 21 (ora italiana) con diretta su SKY Sport e in streaming sull’applicazione SKY Go.