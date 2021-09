Calcio femminile, Serie A, turno incompleto, Juventus e Sassuolo al comando

Due rinvii nel massimo campionato femminile, uno a causa del maltempo (Sampdoria-Pomigliano) e l’altro (Inter-Roma) a causa di alcune positività al Covid

Calcio femminile, Serie A: quarta giornata – Con due risultati ancora da archiviare, si completa la quarta giornata del campionato di Serie A di calcio femminile. Inter-Roma è stata rinviata da data da destinarsi a causa di alcuni casi di positività al Covid. Sampdoria-Pomigliano, sfida tra le neopromosse, è stata sospesa dopo circa mezz’ora di gioco sotto un nubifragio violentissimo. Le pessime previsioni hanno consigliato un rinvio a data da destinarsi: la gara riprenderà dal 32’ del primo tempo sul risultato di 0-0

Juventus e Sassuolo a punteggio pieno

Al comando a punteggio pieno sono rimaste due sole squadre: la Juventus, che ha battuto di misura e non senza qualche difficoltà un buon Empoli, e il Sassuolo che supera il Milan nel big match della quarta giornata. La Juve incamera così la sua 30esima vittoria consecutiva in campionato inseguendo un record che, secondo le statistiche ufficiali (nate piuttosto recentemente) appartiene all’AGSM Verona con 35 vittorie consecutive fino al dicembre 2009. Gara dominata dalla Juventus che costruisce molto ma concretizza una sola rete: la firma al 71’ Girelli con una bella girata di testa su cross di Rosucci.

Il Sassuolo infligge invece la prima sconfitta in campionato al Milan di Maurizio Ganz, battuto in casa al Vismara: vantaggio al 15 di Dubcova e raddoppio in avvio di ripresa con Dongus. Milan meno brillante del solito nonostante la solita prestazione assoluta di Giacinti cui manca solo il gol. Anche per merito del portiere emiliano Lemey, la migliore del Sassuolo.

Gli altri risultati

Pareggio a reti inviolate tra Hellas Verona e Napoli Femminile. Un risultato sostanzialmente giusto con le scaligere più brillanti ma poco concrete in attacco anche per via di una splendida prestazione tra i pali di Aguirre che salva il risultato in più occasioni.

Spicca la crisi della Lazio, alle prese con una stagione iniziata nel modo peggiore. Dopo la goleada subita dal Milan alla prima giornata le Aquilotte subiscono un altro perentorio 6-1 dalla Fiorentina che fino a questo momento aveva inanellato tre sconfitte consecutive. Un bilancio molto pesante per la squadra di Carolina Morace, unica squadra senza nemmeno un punto dopo quattro gare.

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO QUATTRO TURNI

Domenica prossima la quinta giornata: spicca la sfida tra Roma e Juventus.

