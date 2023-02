La Juve donne segna due reti nella prima parte di gara e gestisce il risultato. Le bianconere chiudono la regular season al secondo posto.

La Juventus femminile domina il primo tempo contro il Parma Women e, nonostante un rischio finale, vince l’ultima partita della sua stagione regolare e rimanendo dunque seconda dietro alla Roma.

Ecco dunque cronaca e tabellino della partita giocata quest’oggi a Vinovo e valida per la diciottesima giornata di Serie A Femminile.

Juventus-Parma Women, primo tempo

Parte subito forte la Juventus Women che dopo nemmeno cinque minuti porta il panico nell’area del Parma femminile con un pericoloso cross di Gama e un successivo flipper in cui né Bonansea né Girelli trovano un tocco vincente.

All’11’ altra clamorosa chance per le bianconere con le già citate Bonansea e Girelli: sul passaggio in mezzo della numero 11 indirizzato verso la compagna arriva tuttavia la provvidenziale Heroum che impedisce alla bomber juventina di depositare in rete da zero metri. Tre minuti dopo ecco invece un lampo del Parma donne che, con un insidioso tiro-cross di Benoit, centra la parte alta della traversa.

Quest’episodio sembra tuttavia far suonare la sveglia in casa piemontese e, dopo un’altra ottima chance per la Juve femminile (Capelletti vola su un gran colpo di testa di Beerensteyn), arriva la rete del vantaggio delle padrone di casa: a firmarlo e Bonansea che, dal limite dell’area, calcia sotto la traversa firmando l’1-0. Il gol trovato galvanizza le ragazze di Montemurro e, cinque minuti dopo, arriva anche il raddoppio firmato Girelli, la quale capitalizza al meglio una splendida azione juventina (chirurgica imbucata di Bonansea per Beerensteyn che mette in mezzo per la numero 10) con un comodo tap-in.

La superiorità della Juve è abbastanza evidente, ma la mole di gioco non viene concretizzata e quindi il primo tempo (dopo un gol annullato a Corbin per fuorigioco) si chiude sul 2-0 per le campionesse d’Italia in carica.

Vedi anche: Parma femminile giocatrici

Juventus-Parma Women, secondo tempo

Il copione del secondo tempo è molto simile a quello del primo: tra il 60′ e il 63′ la Juve Women costruisce due grandi occasioni, ma Capelletti si oppone prima al tiro da fuori di Bonansea e poi a Beerensteyn. Il portiere crociato si esalta poi anche qualche minuto dopo su Rosucci (velenoso tiro-cross da fuori area al 70′) e su Nystrom (pericolosissimo colpo di testa su calcio d’angolo).

La Juventus femminile non riesce a chiuderla e allora il Parma Women la riapre e dà un senso al finale di partita: a segnare è Cambiaghi, la quale anticipa Peyraud-Magnin in uscita e di testa trova la rete del 2-1.

Questo sarà tuttavia l’unico gol ducale, con la Juve che alla fine riuscirà dunque a condurre in porto il match e a portare a casa tre punti che valgono il secondo posto a -8 dalla Roma. Cade invece la squadra di Panico che, chiudendo al terzultimo posto, si presenterà ai play out da terza forza del “gironcino salvezza”.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile

Tabellino Juventus Women-Parma femminile 2-1

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Rosucci (83′ Lenzini), Sembrant, Salvai; Gunnarsdottir, Pedersen, Caruso (68′ Cernoia); Bonansea, Girelli (68′ Nystrom), Beerensteyn. All.: Montemurro

PARMA (4-3-3): Capelletti; Williams, Cox, Heroum, Santoro; Farrelly (85′ Arrigoni), Benoit (85′ Arnadottir), Bardin; Corbin (59′ Martinovic), Lazaro (59′ Cambiaghi), Arcangeli (34′ Maia). All.: Panico

RETI: 17 Bonansea (J), 22′ Girelli (J), 80′ Cambiaghi (P)

Vedi anche. Risultato Como Women Milan femminile