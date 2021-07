Medaglie Italia Olimpiadi. Il medagliere Tokyo 2020

Elenco medaglie Italia olimpiadi. Quante sono e chi le ha vinte fino ad oggi. Il medagliere olimpico Tokyo 2020 aggiornato.

Classifica medaglie Olimpiadi. Col passare dei giorni l‘Italia continua ad incrementare il proprio medagliere, ovvero il numero complessivo di medaglie vinte dagli atleti nelle diverse discipline in cui sono impegnati.

Vediamo nel dettaglio come si compone il medagliere dell’Italia a Tokyo 2020 fino ad oggi e cosa aspettarsi da qui al termine della manifestazione olimpica.

VEDI ANCHE: TOKYO 2020 QUANTE SONO LE ATLETE ITALIANE ALLE OLIMPIADI

aggiornato alle 15:50 del 26 luglio 2021

Quante medaglie ha vinto l’Italia alle Olimpiadi 2020?

Le medaglie vinte dagli atleti italiani impegnati nelle varie discipline olimpiche fino ad ora sono 9. Nello specifico si tratta di:

1 oro

4 argento

4 bronzi

Il numero di successi dell’Italia è ovviamente in continuo mutamento, visto che le gare sono in corso quotidianamente a Tokyo. Attualmente nella classifica generale del medagliere l’Italia è al 9° posto. Ma la speranza è quella di poter scalare la graduatoria per gli azzurri impegnati nei vari sport, collezionando ulteriori riconoscimenti.

Sono molti infatti gli atleti da cui potrebbero arrivare nuove medaglie: dal nuoto (con Paltrinieri, Quadarella e Pellegrini su tutti) ad ogni altro sport, con ben 36 discipline a cui partecipano i nostri atleti.

VEDI ANCHE: TUTTI GLI ATLETI ITALIANI ALLE OLIMPIADI

Medagliere Tokyo 2020: tutti gli italiani che hanno vinto

Ecco l’elenco degli sportivi italiani che hanno già conquistato un oro, un argento o un bronzo, a Tokyo 2020 e la relativa disciplina:

Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro nel taekwondo categoria sotto i 58Kg

medaglia d’oro nel taekwondo categoria sotto i 58Kg Luigi Samele, medaglia d’argento nella sciabola maschile di scherma

medaglia d’argento nella sciabola maschile di scherma Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi ovvero i nuotatori della 4×100 stile libero che hanno vinto la medaglia d’argento

ovvero i nuotatori della 4×100 stile libero che hanno vinto la medaglia d’argento Diana Bacosi, medaglia d’argento nella gara di skeet donne

medaglia d’argento nella gara di skeet donne Daniele Garozzo, medaglia d’argento nel fioretto individuale di scherma

medaglia d’argento nel fioretto individuale di scherma Elisa Longo Borghini, medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile

medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile Odette Giuffrida, medaglia di bronzo nel judo 52 Kg

medaglia di bronzo nel judo 52 Kg Mirko Zanni, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria 67 kg

medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria 67 kg Nicolò Martinenghi, medaglia di bronzo nel nuoto specialità 100 rana.

Queste le medaglie dell’Italia già vinte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fino ad oggi e gli atleti che le hanno conquistate. Ovviamente l’auspicio è che da qui al termine della manifestazione, prevista per domenica 8 agosto 2021, il medagliere azzurro possa arricchirsi ulteriormente, non solo con gli sport individuali, ma anche per quelli a squadre. Per restare aggiornati al riguardo vi consigliamo di tornare su questa pagina costantemente aggiornata con i nuovi successi ottenuti dai nostri sportivi.

VEDI ANCHE: