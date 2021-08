Film Rai 2021-22 da vedere in tv e in streaming

Film Rai catalogo 2021-22. Ecco i titoli da guardare sui canali Rai e in streaming su Raiplay nei prossimi mesi. Trame e personaggi dei tv movie Rai.

Film da vedere sulla Rai 2021 2022. La tv pubblica propone diverse novità nel suo palinsesto, con particolare attenzione alle storie dei personaggi più importanti del nostro paese, ma non solo.

Tutto questo si trova nei titoli in uscita dall’autunno 2021 in poi, quindi anche nei primi mesi del 2022. Ecco quali sono i nuovi film Rai da vedere prossimamente e di cosa parlano.

Carla

Il film che ripercorre la vita di una delle più grandi artiste italiane: Carla Fracci, interpretata dall’attrice Alessandra Mastronardi. Il suo personaggio mostra i primi passi mossi nella danza dalla giovane, mentre il cielo del nostro paese è solcato dalle bombe, vista la guerra in corso. Con grande abnegazione e determinazione la donna riesce a trovare il successo che merita, rivoluzionando l’idea di bellezza e grazia nel ballo e non solo.

Digitare il codice segreto

Una commedia con Neri Marcorè, nei panni del dottor Alberico Ferretti, psicanalista di successo che professa di curare le patologie con la gentilezza e la generosità. Tuttavia si tratta di menzogne che cerca di nascondere, visto che si comporta in modo diametralmente opposto nella sua vita sentimentale e non, ciò che gli accade ne è la riprova.

Tutta colpa della fata Morgana

Un titolo tutto al femminile, che mette in risalto il ruolo delle donne all’interno di un contesto solitamente dominato dagli uomini. Qui la protagonista Gabriella, indipendente e madre single, lavora a Scilla, sul litorale calabrese e nonostante le difficoltà quotidiane, coltiva un sogno con Anna, la sua amica del cuore.

Crazy for football

Per Saverio, protagonista del film e psichiatra, il calcio ha un effetto terapeutico sui suoi pazienti, almeno quanto le medicine, se non di più. Per far conoscere questa sua convinzione al mondo, organizza un mondiale, a cui partecipa la prima nazionale al mondo formata da pazienti, che decide di finanziare di tasca sua, visto che la cosa gli sta particolarmente a cuore.

Sorelle per sempre

Un film drammatico, ambientato a Mazzara del Vallo, dove vivono due famiglie che non si conoscono, ma accomunate da un destino sconvolgente: le loro figlie nate lo stesso giorno, sono state scambiate di culla. Quindi entrambe le famiglie hanno cresciuto la figlia di qualcun altro. Per sistemare le cose dovrà esserci un nuovo scambio, ma i genitori sono combattuti fra le ragioni del cuore e quelle del sangue.

Film e palinsesti Rai 2021 2022

Questi sono i principali film in uscita nel 2021-22 sui canali Rai. Come visto ci sono diverse tipologie di proposte, da quelle che raccontano le vicende di personaggi amati in tutta Italia, come Carla Fracci ad altri che evidenziano drammi (Sorelle per sempre ad esempio). Non mancano i film divertenti, che fanno parte della collana Rai intitolata “Purché finisca bene”, è il caso di “Digitare il codice segreto” e di “Tutta colpa della fata Morgana”.

Ma c’è anche un titolo particolare, come “Crazy for football”, che mostra come il calcio possa diventare un mezzo di riscatto sociale per chi si trova in psicoanalisi.

Tutti questi titoli, ma anche il catalogo di uscite relativamente a fiction e serie tv 2021-22, si potranno guardare in televisione sui canali Rai. Ma per chi preferisce la visione in streaming, sarà possibile utilizzare il servizio Raiplay, per guardare ciò che desiderate quando lo desiderate.

Nella sezione dell’app Rai, saranno inoltre disponibili tanti film internazionali di sicuro interesse, dall’autunno 2021. Si tratta di:

Sulla infinitezza

Thunder Road

Emma Peeters

Parigi a piedi nudi

Cenerentola a Mumbai

Pinocchio

Martin Eden

L’ufficiale e la spia

Tutto il mio folle amore.

Insomma, la scelta non manca di certo.

