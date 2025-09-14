All’s Fair, la serie di Ryan Murphy con Kim Kardashian: uscita, trama e prime reazioni

All’s Fair, con Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts, debutta su Disney+. Prime reazioni tra entusiasmo e scetticismo per il legal drama più atteso dell’autunno.

Glamour, scandali e aule di tribunale. All’s Fair, uscirà a novembre 2025 su Disney+ (e su Hulu negli Stati Uniti), è già uno dei titoli più chiacchierati dell’autunno. A firmarlo è Ryan Murphy, creatore di serie di culto come American Horror Story e Nip/Tuck. Ma a far discutere ancora prima del debutto è soprattutto il cast: Kim Kardashian nel ruolo di un’avvocata divorzista, accanto a Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Teyana Taylor.

All’s Fair trama

La nuova serie Tv racconta un gruppo di avvocatesse che decide di lasciare uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno tutto al femminile. Una scelta che le porterà a gestire divorzi milionari, scandali familiari e segreti pericolosi, in un equilibrio precario tra la vita professionale e quella privata.

Ryan Murphy promette il suo mix inconfondibile di eccesso, melodramma e stile visivo patinato: un legal drama che si muove tra intrighi e relazioni complicate.

Il cast: un ensemble inedito

Il gruppo di protagoniste è uno dei punti di forza della serie Tv All’s Fair. Naomi Watts ha definito Kardashian “audace e rispettosa del mestiere”, mentre Glenn Close ha sottolineato la sua disciplina: “non è una prima donna, lavora duro e prende il ruolo molto seriamente”. Accanto a loro, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts garantiscono esperienza e credibilità, trasformando All’s Fair in un ensemble femminile di peso.

Prime impressioni critiche e paragoni

Il trailer ha mostrato subito il tono patinato e caotico che caratterizza All’s Fair, con dialoghi serrati e atmosfere glamour. Alcuni osservatori l’hanno paragonata a un mix tra Dynasty e Succession, altri a Suits, una delle serie più viste su Netflix ambientata in uno studio legale che ha lanciato l’attrice Meghan Markle, oggi moglie del principe Harry.

Allo stesso tempo non mancano i dubbi: c’è chi teme che l’effetto estetico prevalga sulla scrittura, o che la scelta di Kardashian come protagonista sia più marketing che sostanza. Ma per altri, proprio questo mix di glamour, scandali e casi legali potrebbe trasformarla in un guilty pleasure irresistibile.

Kim Kardashian: da imprenditrice a protagonista in una serie scripted

La scelta di Kim Kardashian come protagonista di una serie Tv resta il punto più discusso. Non si tratta più soltanto della star dei reality: negli ultimi anni Kardashian ha costruito un vero e proprio impero imprenditoriale con marchi come Skims e KKW Beauty, entrando più volte nelle classifiche Forbes dei miliardari self-made. Parallelamente ha intrapreso anche un percorso di studi di legge in California, arrivando a superare il difficile baby bar exam.

Per approfondire guarda anche: Kim Kardashian 11 cose che dovresti sapere su di Lei

È quindi meno sorprendente vederla nei panni di un’avvocata divorzista: un ruolo che intreccia il suo profilo di imprenditrice miliardaria e il suo interesse reale per il mondo legale. Resta però da capire se saprà convincere come attrice, in quello che rappresenta il suo vero debutto scripted, accanto ad attrici famose e con carriere consolidate.

Tra glamour, potere e aule di tribunale, All’s Fair è pronta a diventare la serie più commentata dell’autunno. Il vero verdetto, però, spetta al pubblico: Kim Kardashian convincerà come attrice dopo aver già vinto come imprenditrice?

