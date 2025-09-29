Dracula (2025) L’amore perduto: uscita, trama e cast

Dracula di Luc Besson 2025: quando esce in Italia, anticipazioni e attori protagonisti del film gotico-romantico.

Dracula è un personaggio che non smette mai di affascinare, spaventare e far sognare. Nell’autunno 2025 torna al cinema con un nuovo adattamento dal titolo Dracula – L’amore perduto, diretto da Luc Besson, che questa volta racconta non solo il lato oscuro e immortale del conte, ma soprattutto la sua parte più fragile: quella segnata da un amore eterno e irraggiungibile.

Vediamo la data di uscita in Italia, di cosa parla e chi sono gli attori protagonisti.

Quando esce il nuovo film su Dracula?

Il film esce nelle sale cinematografiche italiane il 29 ottobre 2025, distribuito da Lucky Red. Un’uscita in linea con l’atmosfera autunnale e con la tradizione di Halloween (dove tipicamente i film horror sono i più visti) che promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa, tra fascino gotico e struggimento romantico.

Dracula 2025 – trama e anticipazioni

Alla base di questa nuova versione c’è una storia antica, ma che non smette di emozionare. Nel XV secolo, il principe Vladimir perde tragicamente la sua amata Elisabeta. Straziato dal dolore, rinnega la fede e accetta disperatamente la maledizione che lo trasformerà in Dracula, condannandolo all’immortalità.

Secoli più tardi, nella Parigi della Belle Époque, il vampiro si imbatte in Mina, una giovane donna che sembra avere il volto della moglie perduta. È solo una somiglianza o si tratta di una reincarnazione? L’incontro risveglia in Dracula emozioni sopite, riaprendo ferite mai guarite e accendendo il desiderio di un amore che sfida la morte e il tempo. Luc Besson mette così in scena non solo la lotta interiore di un uomo condannato all’eternità, ma anche il potere dei sentimenti e della memoria, capaci di piegare persino le leggi del destino.

Altre anticipazioni sulle fiction:

Il cast di Dracula, L’amore perduto

Nei panni del celebre conte troviamo Caleb Landry Jones, un giovane attore capace di regalare sfumature tormentate e intense. Al suo fianco:

Zoë Bleu Sidel nel doppio ruolo di Elisabeta e Mina

nel doppio ruolo di Elisabeta e Mina Christoph Waltz nei panni del Prete, simbolo di fede e condanna

nei panni del Prete, simbolo di fede e condanna Matilda De Angelis una delle giovani attrici italiane più famose, che nel film interpreta il personaggio di Maria

una delle giovani attrici italiane più famose, che nel film interpreta il personaggio di Maria Ewens Abid che interpreta Jonathan Harker

che interpreta Jonathan Harker Guillaume De Tonquédec nel ruolo di Dumont

nel ruolo di Dumont Romain Levi nei panni del capitano Wernus.

Accanto a loro, altri interpreti completano un cast internazionale, pronto a dare vita a un racconto che mescola passione, paura e malinconia.

Perché vale la pena vederlo

Dracula – L’amore perduto non è un semplice film horror: è una grande storia d’amore travestita da leggenda gotica. Chi ama il mito del conte troverà atmosfere suggestive, scenografie raffinate e l’inconfondibile tocco visionario del regista francese.

Chi invece cerca emozioni più intime, si troverà davanti a un viaggio dentro i sentimenti universali: la perdita, la fede tradita, la ricerca di redenzione. Per tutte queste ragioni Dracula potrebbe diventare uno film più belli degli ultimi anni.