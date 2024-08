Amazon prime video: nuove serie televisive, film e calcio. Ecco cosa c’è da vedere a settembre 2024 e quanto costa.

A settembre su prime video la Serie A di calcio e serie tv. Infatti fra nuove fiction in esclusiva nel catalogo e le partite di campionato di calcio 2024-25 (grazie ad un accordo con Dazn) e Champions League di cui Amazon ha i diritti, c’è da divertirsi.

Serie prime video da vedere a settembre 2024

Sono Lillo seconda stagione, le nuove puntate della serie comedy di successo con un cast d’eccezione: Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Cristiano Caccamo e Corrado Guzzanti. Le ultime avventure del supereroe Posamen le trovate nel catalogo prime dal 19 settembre.

The Money Games, La Docuserie Original in 6 episodi, in streaming dal 10 settembre, che racconta le storie degli atleti della Lousiana State University.

La Docuserie Original in 6 episodi, in streaming dal 10 settembre, che racconta le storie degli atleti della Lousiana State University. En Fin , la serie original che parla della fine del mondo che fa impazzire i suoi protagonisti, ma che non arrivando davvero causa conseguenze imprevedibili. In streaming dal 13 settembre.

, la serie original che parla della fine del mondo che fa impazzire i suoi protagonisti, ma che non arrivando davvero causa conseguenze imprevedibili. In streaming dal 13 settembre. The Gran Tour: One for the Road , nell’ultimo episodio disponibile dal 13 settembre, i tre protagonisti si lanciano in un viaggio fra posti meravigliosi e impegnativi, con tappa finale su un’isola familiare.

, nell’ultimo episodio disponibile dal 13 settembre, i tre protagonisti si lanciano in un viaggio fra posti meravigliosi e impegnativi, con tappa finale su un’isola familiare. Courtois: The return of the number 1, la docuserie esclusiva con 4 episodi disponibili dal 20 settembre sul portiere belga del Real Madrid.

Calcio su prime video: Champions e Serie A

L’altra grande novità per questo mese sull’App video di amazon riguarda il grande calcio. In particolare la Serie A italiana che si può guardare anche qui dopo l’accordo con Dazn che detiene i diritti di tutti i match.

Ma come vedere la serie A su prime video e quanto si paga? Bisogna essere iscritti ad amazon prime (costo 4,99 euro al mese) entrare nel catalogo e aggiungere il canale DAZN sottoscrivendo un altro abbonamento. Di seguito le possibili opzioni:

Piano start 14,99 euro con iscrizione mensile (o 11,99 euro per 12 mesi) con Champions femminile e altri sport, ma non c’è la Serie A.

con iscrizione mensile (o 11,99 euro per 12 mesi) con Champions femminile e altri sport, ma non c’è la Serie A. Piano standard (trasmette ogni partita di campionato maschile 2024-25) 44,99 euro al mese e la possibilità di disdetta con 30 giorni di anticipo o 34,99 per 12 mesi.

Ma non finisce qui, perché gli abbonati amazon possono vedere gratis anche una partita per ogni turno della nuova Champions League 24-25. In streaming il mercoledì sera, le partite trasmesse sono decise di volta in volta, ma riguardano le squadre italiane.

Film su prime video settembre 2024

Se fiction e calcio non ti bastano, nel catalogo prime video di settembre 2024 trovi anche nuovi film da guardare. Ecco 4 titoli da non perdere:

Puppy love, film romantico in cui l’amore fra cani diventa anche amore fra i padroni. Nel catalogo Amazon dall’11 settembre.

Hounds of War , film d’azione in esclusiva dal 15 settembre

, film d’azione in esclusiva dal 15 settembre Ari Cassamortari , film comico italiano da guardare in streaming a partire dal 23 settembre

, film comico italiano da guardare in streaming a partire dal 23 settembre Killer Heat, film misterioso in stile noir che potete guardare dal 26 settembre.

Queste tutte le prossime uscite fra serie, documentari, eventi sportivi e film su Amazon prime video a settembre 2024. Come si può notare il catalogo è pieno, sta a voi scegliere cosa guardare in base ai vostri gusti e a quanto volete spendere.

