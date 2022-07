Amazon Prime Video, novità luglio 2022: film e Serie TV da vedere

Su Prime Video tanti film e serie TV per luglio 2022. Trama e data d’uscita delle principali novità del mese.

Amazon Prime Video dopo giugno anche per questo mese di luglio 2022 offre tante novità in catalogo, molte delle quali originali o in esclusiva. Vediamo film e Serie TV imperdibili, trama, teaser e data d’uscita.

Serie TV Amazon Prime Video da vedere a luglio 2022

Sono sei le serie TV uscite su Amazon Prime Video a luglio 2022, alcune delle quali usciranno tuttavia solo verso fine mese. Di seguito titoli, quando escono e di cosa parlano.

Terminal List. Un Navy Seal a cui viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Dopo il ritorno a casa, il soldato scoprirà che forze oscure stanno operando contro di lui. Data d’uscita: 1° luglio.

Senza confini. La storia di un gruppo di marinai impegnati in una veleggiata intorno al mondo a distanza di cinquecento anni dalla spedizione di Magellano ed Elcano. Data d’uscita: 7 luglio.

Warriors on the field. un potente ritratto sulla forza che i giocatori indigeni australiani ricavano dalla propria cultura e dal legame con il football. La celebra gli Aborigeni e il loro legame di lunga data con questo sport. Data d’uscita: 8 luglio.

Forever summer: Hamptons. docusoap di formazione basata su un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione che frequentano la località degli Hamptons durante l’estate, Tra lavoro e feste, metteranno alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell’anno. Data d’uscita: 15 luglio.

James May: il nostro agente in Italia. Seconda stagione delle avventure di James, questa volta chiamato a esplorare il Belpaese. Da Palermo alle Dolomiti, proverà a scoprire i segreti della dolce vita. Data d’uscita: 15 luglio.

Paper girls. Quattro ragazze si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Trasportate nel futuro e braccate dalla misteriosa Old Watch, le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel proprio passato. Data d’uscita: 29 luglio.

Film Amazon Prime luglio 2022

Oltre alle serie TV, Prime Video in questo mese propone anche tre film. Eccovi dunque anticipazioni, sinossi e date d’uscita.

Don’t make me go. Un padre single scopre di avere una malattia terminale e decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore che non potrà vivere con la figlia adolescente. Attraverso il viaggio dalla California a New Orleans, dove il protagonista spera segretamente di far ricongiungere la ragazza alla madre che molto tempo prima li ha abbandonati, il film esplora il legame indissolubile ed eterno tra padre e figlia. Data d’uscita: 15 luglio.

Press play: la musica della nostra vita. Laura e Harrison vivono una perfetta storia d’amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita attraverso una musicassetta in grado di trasportarla indietro nel tempo. Data d’uscita: 16 luglio.

Tutto è possibile. Una liceale trans sicura di sé inizia a frequentare Khal, un compagno di scuola che si invaghisce di lei e che trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. Data d’uscita: 22 luglio.

Vedi anche: Film da vedere assolutamente i 150 migliori

Altri film Prime Video luglio 2022

L’ampia gamma di nuovi film disponibili sulla piattaforma streaming non si esaurisce con quelli che vi abbiamo già nominato.

Questo infatti l’elenco delle altre novità, in ordine per data d’uscita.

11 luglio: Moonfall. 15 luglio: The Kelly gang, La rosa velenosa, Colour out of space, Spencer, The tunnel – Trappola nel buio, Proxima. 16 luglio: Suffragette. 22 luglio: Spencer. 25 luglio: Becky, Midsommar – Il villaggio dei dannati. 27 luglio: Possessor. 28 luglio: Bentornato presidente. 29 luglio: How it ends, Io c’è.

Altre serie TV Prime Video luglio 2022

Oltre ai film, anche alcune serie TV approderanno sulla piattaforma con nuove stagioni.

Ecco dunque anche l’elenco delle serie di questo luglio su Amazon Prime Video.

1° luglio: Shameless (undicesima stagione), Haikyu (terza stagione), Doc – Nelle tue mani (prima stagione), Extreme football (prime due stagioni), Pat the dog, Pinocchio and friends (prima stagione, episodi 1-13). 8 luglio: Made in Abyss (seconda stagione, un episodio a settimana). 14 luglio: Law e order: special victims unit (dalla quattordicesima alla ventunesima stagione), Chicago fire (dalla quinta all’ottava stagione), Chicago PD (dalla quinta alla settima stagione). 18 luglio: Naruto (quinta stagione). 25 luglio: Bleach (sedicesima stagione), Shin Getter Robo Re: Model (prima stagione).

Questo è tutto quello che c’è da vedere su Amazon Prime video a luglio 2022, restano in catalogo alcune serie e film da non perdere.

Vedi anche: