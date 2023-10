Due gol nella ripresa in rapida successione fruttano la seconda vittoria stagionale all’Inter che si conferma imbattuta in campionato anche a Sassuolo

Bella partita all’Enzo Ricci tra due squadre che si affrontano a viso aperto e senza troppi difensivismi divertendo il pubblico.

Alla fine però a uscire con la posta piena è l’Inter, letale su fasce e colpi di testa mentre il Sassuolo ha qualcosa da recriminare su un paio di occasioni importanti e su qualche episodio sfortunato.

Sassuolo-Inter 1-2

Che il pomeriggio non sia dei più fortunati per il Sassuolo lo si intuisce fin da subito quando Kresche, con grande generosità, si tuffa per respingere un tiro angolatissimo di sinistro di Karchouni. L’impatto del portiere neroverde contro la struttura della porta è molto violento, Kresche è costretta a uscire. Al suo posto Durand.

La fisionomia della partita vede l’Inter imporsi e il Sassuolo agire di rimessa: sotto un certo punto di vista si vedono le cose migliori che la squadra nerazzurra aveva offerto nel posticipo di lunedì scorso pareggiato contro la Fiorentina. Alla mezz’ora però anche Guarino è costretta a fare a meno di una pedina importante: Pedersen chiede il cambio con un problema muscolare sostituita da Csiszar. In un primo tempo povero di occasioni la cosa migliore è una bella progressione di Chiara Beccari fermata provvidenzialmente da un intervento determinatissimo di Thogersen.

Molto meglio la ripresa: Guarino inserisce Bonetti, piuttosto vivace dopo il suo ingresso anche lunedì, sostituendo la grande ex Bugeja. Le nerazzurre alzano ulteriormente il ritmo e su un affondo proprio dell’ungherese Csiszar, Filangeri oppone il corpo alla conclusione. Il pallone tocca il braccio: l’arbitro decreta il penalty che Agnese Bonfantini trasforma trovando così il suo primo centro in maglia nerazzurra. É il momento migliore dell’Inter che potrebbe anche chiudere: vivacissima ripartenza e gran tiro di Cambiaghi che coglie in pieno la traversa con Durand che si ritrova il pallone provvidenzialmente tra le mani sulla respinta. Molto bello il raddoppio dell’Inter: gran diagonale di sinistro Ghoutia Karchouni e palla che si insacca interrompendo un digiuno di quasi otto mesi.

Partita che non si chiude fino al 90’ anche per merito della determinazione del Sassuolo che al 78’ trovano il gol con Virág Nagy, andando a premere fino al termine del match senza tuttavia costringere Cetinja a grandi interventi e anzi rischiando qualcosa in contropiede.

In classifica.

L’Inter raggiunge la Fiorentina a quota 7 in classifica, Viola vittoriose sul Napoli e va in visita alla capolista Roma, cinque gol al Pomilgliano, nel match in programma domenica al Tre Fontane alle 16. Sassuolo ospite sempre domenica, alle 18, a Biella della Juventus, vittoriosa a Milano grazie a un gol a tempo quasi scaduto e a punteggio pieno, proprio come la Roma, dopo tre partite.