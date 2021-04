E’ possibile rifiutare il vaccino AstraZeneca nonostante le parole del ministro Speranza? Si, ecco tutte le risposte alle domande sul vaccino anti-covid di AstraZeneca.

Rifiutare il vaccino AstraZeneca o no? Le domande sul vaccino anti -covid di Oxford sono tante e nonostante il ministero della salute continua a rassicurare gli italiani i dubbi restano. Ad esempio anche in Veneto secondo quanto affermato da Zaia, c’è chi lo ha rifiutato.

Intanto anche in Australia come confermato da Bloomberg si è verificato un nuovo caso letale. Ecco tutte le risposte sul vaccino Vaxzevria di Oxford.

Rifiutare il vaccino Astrazeneca, cosa succede

Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha confermato che chi rifiuta il vaccino AstraZeneca andrà in coda. Quindi, Speranza manda una specie di avvertimento per invogliare gli italiani ad accettare tale vaccino nonostante gli eventuali rischi, anche se rari.

Allo stesso tempo il ministro ha dichiarato che sono aumentate le richieste di informazioni su tale vaccino. Proviamo a rispondervi in base a tutte le ultime news anche dal mondo.

VEDI ANCHE: AstraZeneca patologie prima di farlo andate dal medico

AstraZeneca a chi viene somministrato?

Dopo i 62 eventi di trombosi aa seguito della somministrazione del vaccino anglo-svedese, il governo italiano in linea con alcuni paesi della Ue ha deciso di destinare il prodotto agli over 60 e 70. Non tutti i paesi comunque sono in linea con l’Italia, la Danimarca ad esempio ha deciso di abbandonare AstraZeneca scegliendo il vaccino Pfizer. Mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel si è vaccinata con il prodotto di Oxford. In Italia invece anche il premier Draghi e sua moglie si sono vaccinati con Astra.

Il bugiardino di AstraZeneca

Su sito dell’AIFA trovate tutte le informazioni e controindicazioni su questo prodotto anti-covid. Nessuno meglio dell’agenzia italiana del farmaco può dare indicazioni in merito. Se invece volete approfondire di più andate sul sito di EMA che in ogni caso scrive che si tratta di un vaccino sicuro e che i “benefici superano i rischi”. Parole definite “demenziali” dal governatore della regione Campania.

Chi non deve fare il vaccino AstraZeneca?

Questa è una domanda da fare al vostro medico. La salute è una cosa importante che non può in alcun modo essere gestita tramite articoli dei giornali su internet o raccomandazione in tv e dei politici. Solo il medico di famiglia che conosce la vostra storia clinica e può darvi il giusto consiglio.

E infine quanto dura la copertura del vaccino Astra? A oggi nessuno è in grado di dire quanto durano le coperture su tutti i vaccini, lo ha confermato anche il Professor Rezza in conferenza stampa. Quindi per sapere di più su questo bisogna attendere qualche mese.

Queste sono le domande che gli italiani si fanno sul vaccino AstraZeneca che ricordiamo ha un nome nuovo si chiama Vaxzevria.

VEDI ANCHE: Cosa succede se si rifiuta il vaccino AstraZeneca