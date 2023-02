Come si fa una crostata di mele senza marmellata con crema di mela? Scopri nella videoricetta la torta leggera, senza crema pasticcera umida e morbida

Ti svelo la mia ricetta preferita per la crostata di mele senza marmellata e con la crema di mela fatta in casa: è genuina, è semplice e sembra veramente una torta di frutta alla crema, ma in realtà non ce l’ha! Riserva un’ora del tuo tempo per prepararla: vale la pena.

Qualcuno chiama questa versione “torta di mele alla francese”, ma in realtà io l’ho trovata su un ricettario vintage sui dolci tipici inglesi: l’ho testata e modificata per raggiungere le dosi perfette per quella che secondo me è in assoluto la miglior crostata di mele che esista al mondo.

Insomma: Francia o Gran Bretagna? Forse non so dire dove è stata inventata la torta di mele con pasta frolla che ti propongo, ma posso assicurarti che la preparo quasi ogni settimana per avere un dolce sano per la colazione e la merenda. Non mi stanca mai.

Questa ricetta dolce può anche essere adattata per le occasioni in cui non sai cosa fare con purea di mele avanzata da altre preparazioni o con mele un po’ “vecchiotte” che hanno perso l’aspetto invitante del frutto appena acquistato.

Quali mele per la crostata

C’è un segreto per la riuscita della crostata dolce con purea di mele: mescolare le qualità, scegliendo prevalentemente mele croccanti e leggermente acidule e aggiungendo almeno una mela più farinosa e dolce. Io ho usato 4 Pink Lady e una Golden Delicious.

Questo consiglio vale se utilizzi le mele cotte, mentre per le varianti che impiegano la frutta cruda sarà meglio usare varietà più “asciutte” come Red Delicious, Stark e, appunto, Golden.

Guarda nel video passo passo come preparo la mia speciale versione con la crema di mele!

Crostata di mele ricetta

Preparazione: 15 minuti. Cottura: 60 minuti

Ingredienti per 6-8 persone (teglia da 25 cm di diametro)

Per la base

300 g di farina 00

125 g di zucchero

150 g di burro morbido

2 tuorli

Per la farcia di crema di mele e mele caramellate

5 mele

75 g di burro

60 g di zucchero

Cannella

1. Prepara la pasta frolla per la base della crostata

Versa i tuorli in una bacinella e sbattili insieme ai 125 g di zucchero, fino a formare un composto omogeneo.

Aggiungi il burro morbido (se è troppo sodo puoi scaldarlo brevemente nel microonde) e mescola con il cucchiaio di legno fino a ottenere una crema.

Aggiungi gradatamente la farina, impastando prima con il cucchiaio, poi con le mani.

Forma una palla con l’impasto e riponila a riposare in frigorifero, avvolta nella pellicola alimentare, mentre prepari il ripieno della torta.

2. Prepara la purea di mele

Preriscalda il forno a 180 °C. Priva le 5 mele del torsolo con un levatorsoli, dividile a metà, quindi affettale sottilmente con il coltello.

Raccogli le mele in una padella e aggiungi il burro, lo zucchero e la cannella. Trasferisci la casseruola sul fornello, copri con un coperchio e lascia cuocere per 5 minuti.

Togli il coperchio e prosegui la cottura per altri 5 minuti, mescolando di tanto in tanto.

A questo punto togli dalla padella metà delle mele, aiutandoti con una schiumarola. Tienile da parte: serviranno per decorare la torta prima di infornarla.

Prosegui la cottura delle mele rimaste in padella per altri 10 minuti, o fino a quando il liquido si sarà asciugato del tutto.

Frulla nel mixer le mele che hai cotto più a lungo, in modo da ottenere la purea. L’ideale sarebbe lasciar raffreddare il ripieno prima di utilizzarlo: io di solito immergo il bicchiere del frullatore in acqua fredda per accelerare il processo.

3. Assembla la torta

Togli l’impasto dal frigo. Bagna leggermente il fondo e i bordi di una teglia da 25 cm di diametro, quindi adagiaci sopra un foglio di carta da forno (in questo modo aderisce meglio). Ritaglia la carta con le forbici se è troppo grande, quindi stendi con le mani l’impasto fino a formare la base della torta e un bordo sottile.

Versa il ripieno di purea di mele sulla frolla cruda e livellalo con un cucchiaio.

4. Completa il dolce e cuoci in forno

Disponi sulla superficie del dolce le mele caramellate che avevi tenuto da parte (quelle tolte dalla padella a metà cottura), procedendo a spirale dal bordo verso il centro.

Inforna la crostata a 180 °C per 40 minuti.

Perché fare una crostata di mele senza crema pasticcera

Preparare una crostata con crema di mele anziché con la pasticciera ha molti vantaggi: è più facile e veloce, ti fa risparmiare tempo ma anche denaro, riducendo gli ingredienti al minimo indispensabile.

Inoltre ti fa ridurre le calorie, visto che l’elemento principale che rende questa torta di mele umida e morbida è la frutta! Certo è presente il burro, ma l’apporto calorico è comunque inferiore alla crostata di mele e crema pasticcera.

Come si fa a capire se la crostata è pronta

Considera che la farcia è già cotta, quindi l’unico problema è se rimane cruda la frolla.

Premessa: ogni forno è diverso, quindi il tempo di cottura potrebbe variare leggermente. Per capire la crostata a che temperatura cuoce in modo ottimale ti consiglio di affidarti prima di tutto all’esperienza, ma per la pastafrolla farcita l’indizio che la cottura è ultimata sta nel bordo.

Quando il bordo è marroncino e tende a staccarsi dalla carta forno o dalla teglia, possiamo considerare pronta la torta. La superficie asciutta e leggermente bruna delle mele è un altro buon segnale.

Come lucidare una crostata

Anche se questa è una crostata di mele senza marmellata, se desideri renderla lucida come le classiche tartellette alla frutta delle pasticcerie ti consiglio di far sciogliere un cucchiaio di confettura di albicocca in 2-3 cucchiai di acqua calda e spennellare la superficie del dessert con lo sciroppo ottenuto.

Questo dolce con le mele ti piacerà, ma ce ne sono tanti altri nel canale videoricette di Donne sul Web: scopri anche: