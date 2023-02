Pasta e ceci toscana, ricetta originale con foto della minestra con ceci come si faceva nelle case contadine.

Ho imparato la ricetta della pasta e ceci toscana, durante i miei anni a Pisa, da un’anziana signora che mi ha mostrato passo passo come ottenere la cremosità ideale e il sapore che ho trovato solo lì.

A differenza di altre ricette regionali, in questa versione non si usa la salsa di pomodoro, bensì il concentrato che evita l’effetto “acquoso”: preparata così la minestra asciutta somiglia a una pasta ai ceci in bianco, ma è più gustosa e ha un colore vivace.

Come fare la pasta e ceci cremosa

In sostanza la pasta (preferibilmente lunga, in questo caso, ma non è tassativo) viene cucinata con il sistema che viene detto della “pasta risottata”, ovvero cotta lentamente dentro il suo stesso condimento, anziché lessata in acqua bollente e poi aggiunta ai legumi. E poi c’è il tempo di riposo a fuoco spento…

Voglio condividere questa tecnica con te, ma prima ti serve un’indicazione che riguarda la scelta e l’uso dei ceci.

Per questa versione della pasta e ceci toscana devi usare i legumi secchi, non quelli in scatola precotti: è fondamentale! Una qualità molto adatta è quella di Colfiorito.

Per cuocere i ceci secchi occorre prima lasciarli a bagno in abbondante acqua fredda per una notte, o comunque per 12 ore, in modo che tornino gonfi e teneri.

Per preparare la ricetta della pasta e ceci toscana che ti propongo dovrai quindi fare proprio come una volta: agire con lentezza, pensando per tempo ai tempi e agli ingredienti.

Sembra complicato, ma in realtà per mettere a bagno i ceci ti basta un minuto, dopodiché potrai lasciare che si reidratino da soli, finché saranno pronti per l’uso.

Ecco allora le istruzioni per una pasta e ceci per due persone indimenticabile.

Pasta e ceci toscana: la ricetta originale

Preparazione: 5 minuti. Cottura: 2 h e 15 minuti. Totale: 2 h e 20 minuti

Ingredienti per 2 porzioni

250 g di ceci secchi ammollati

160 g di spaghetti

2 foglie di salvia

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento

1

Scola i ceci che avevi lasciato in ammollo dall’acqua di riposo rimasta e sciacquali. Metti a scaldare 1/2 litro di acqua.

2

Sbuccia l’aglio, affettalo a metà e privalo del germe verde che si trova all’interno. Questo serve a evitare che lasci un retrogusto amarognolo al soffritto.

3

Raccogli 2-3 cucchiai d’olio in una pentola, poni sul fornello e fai soffriggere l’aglio e la salvia per 1 minuto. Quindi eliminali, aggiungi i ceci scolati e coprili con l’acqua che hai fatto scaldare. Copri la casseruola con un coperchio e lascia cuocere i ceci a fiamma media per circa 2 ore.

4

Con il mestolo forato togli dalla pentola circa metà dei ceci cotti: tienili da parte in caldo, serviranno per completare il piatto. Con il frullatore a immersione, frulla i ceci rimasti nella pentola, insieme alla loro acqua di cottura.

5

Aggiungi il concentrato di pomodoro e poco sale (assaggia per regolarti), quindi riporta la crema di ceci a bollore.

6

Aggiungi gli spaghetti crudi direttamente nella pentola: lasciali cuocere a fiamma bassa per circa 5 minuti, rigirando spesso con il cucchiaio di legno. Se il condimento ti sembra troppo asciutto e tende ad attaccarsi ai bordi della pentola, aggiungi un po’ di acqua: la consistenza deve assomigliare a quella di un passato di verdura.

7

Spegni il fornello, copri con un coperchio e lascia riposare altri 5 minuti, o fino a quando gli spaghetti risulteranno cotti al dente.

8

Aggiungi nella pentola i ceci interi che avevi tenuto da parte, mescola, impiatta e servi la pasta e ceci completandola con un filo d’olio a crudo e una spolverata di pepe.

Pasta e ceci toscana che pasta usare

La ricetta che ti propongo secondo me viene meglio usando la pasta lunga, come spaghetti, trenette, bucatini (ottima scelta) o le lagane fresche campane.

Se preferisci scegliere i formati corti, ricorda di regolarti in base ai tempi di cottura indicati sulla confezione e in ogni caso evita tipi di pasta di dimensioni particolarmente grandi.

Se ti piace la pastina, i formati piccoli vanno benissimo per cucinare una pasta e ceci semplice, buona e genuina.

Cosa abbinare alla minestra con i ceci

La pasta con i ceci costituisce una pietanza nutriente e completa che fa da piatto unico, contenendo carboidrati, proteine, fibre e grassi (e circa 500-600 calorie a porzione).

Con queste dosi chi ha un buon appetito potrebbe però sentire il bisogno di mangiare un’altra portata, e a questo punto dovrai scegliere cosa servire dopo un primo piatto a base di legumi: carne, pesce o formaggi?

In effetti se guardi gli ingredienti noterai che per calcolare nella pasta e ceci quanta pasta a persona serve sono stata sotto i 100 grammi a testa: resta un po’ di “spazio” per un secondo, e io ti consiglio per esempio

delle scaloppine saporite

del merluzzo alle erbe in padella

un tagliere di formaggi locali (per stare su una scelta veg).

Quanto a che vino abbinare a pasta e ceci, beh, questa nello specifico è una ricetta toscana: niente di meglio che un buon Chianti.

Come riciclare pasta ai ceci avanzata

La pasta e ceci toscana riscaldata al microonde non è la stessa cosa: i legumi raffreddandosi tendono ad addensare e indurire e se il sapore si conserva bene, la consistenza no. Per riutilizzarla al meglio puoi:

riscaldarla brevemente in casseruola aggiungendo un po’ di brodo, per riprodurre la cremosità

mescolarla con 1 uovo e 50 g di mozzarella a testa, metterla in una teglia e infornarla per 15-20 minuti

passarla in padella a fuoco vivace unendo un po’ di pangrattato e di grana grattugiato (secondo me la soluzione migliore).

Ammesso che ne avanzi davvero, perché vedrai che tutti ti chiederanno il bis!

Naturalmente esistono mille versioni della pasta con questi legumi secchi, da quella alla romana a quella pugliese fino alla napoletana, e di fatto ogni zona d’Italia ha la sua variante. La mia scelta cade su questa ricetta di pasta e ceci toscana, e sono sicura che diventerà la tua preferita!

Se ami i legumi prova gli altri piatti con ceci, fagioli e lenticchie nel canale ricette sul nostro canale YouTube di Donne sul Web