Frullato di zucca con avena e cannella (pumpkin smoothie)

Smoothie di zucca con cereali e spezie, la ricetta autunnale ricca di benefici per una colazione sana e veloce.

Il frullato di zucca con avena e cannella è una bevanda che unisce gusto, benessere e stagionalità. In autunno la zucca non è protagonista solo di risotti zuppe e vellutate, ma anche di preparazioni leggere come smoothie e frullati. L’aggiunta dell’avena, che sazia senza appesantire, e della cannella, che arricchisce con note calde e aromatiche, trasforma questo drink in una colazione veloce e nutriente, facile da preparare in casa anche con zucca precotta e in pochi minuti.

Tempi

Preparazione: 5 minuti

Cottura: 15 minuti

Totale: 20 minuti

Ingredienti (per 2 persone)

200 g di polpa di zucca cotta (al forno o al vapore)

200 ml di latte (vaccino o vegetale)

40 g di fiocchi d’avena

1 cucchiaino di miele o sciroppo d’acero

½ cucchiaino di cannella in polvere

Un pizzico di noce moscata (facoltativo)

2 cubetti di ghiaccio ( opzionale)

Come fare il frullato di zucca con avena e cannella

1

Cuocete la zucca a vapore o in forno fino a renderla morbida, poi lasciatela raffreddare.

2

Mettete nel frullatore la polpa, l’avena, il latte, il miele, la cannella, la noce moscata e il ghiaccio.

3

Frullate fino a ottenere una consistenza cremosa e vellutata. Versate lo smothie nei bicchieri e completate con una spolverata di cannella.

Consigli e varianti

Potete preparare un frullato più proteico se aggiungete lo yogurt greco o le proteine in polvere.

Vegano – Con bevande vegetali e sciroppo d’acero.

Se invece desiderate un frullato di zucca più goloso, prendete ispirazione dal pumpkin spice americano con panna montata e granella di noci.

Per una colazione completa: accompagnate il frullato di zucca con pane integrale tostato o biscotti ai cereali.

La zucca si può preparare anche in anticipo, ma potete usare anche quella precotta al vapore o quella avanzata scondita.

Frullato di zucca benefici

Questa bevanda grazie ai suoi ingredienti è ricca di benefici, ecco quali:

Zucca – Poco calorica, ricca di fibre, betacarotene e vitamine A e C. Regala dolcezza naturale senza bisogno di zuccheri aggiunti. Potete approfondire tutte le proprietà della zucca nella nostra guida completa.

Fonte di carboidrati complessi e fibre solubili, l’avena è perfetta per una prima colazione energetica.

Tra le sue tante proprietà benefiche, la cannella è una spezia che stimola la digestione, oltre ad aggiungere un profumo autunnale.

Altre ricette

Questo frullato di zucca con avena e cannella è la dimostrazione che le ricette autunnali possono essere semplici, veloci e nutrienti. Una bevanda che porta in tavola i colori e i profumi della stagione, trasformando la colazione in un momento di benessere quotidiano.

Per tutte le altre ricette con zucca dolci o salate date uno sguardo anche alle nostre pagine social e alle nostre Video ricette.