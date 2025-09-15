Login
Frullato di zucca con avena e cannella (pumpkin smoothie)

Smoothie di zucca con cereali e spezie, la ricetta autunnale ricca di benefici per una colazione sana e veloce.

frullato di zucca con avena e cannella

Il frullato di zucca con avena e cannella è una bevanda che unisce gusto, benessere e stagionalità. In autunno la zucca non è protagonista solo di risotti zuppe e vellutate, ma anche di preparazioni leggere come smoothie e frullati. L’aggiunta dell’avena, che sazia senza appesantire, e della cannella, che arricchisce con note calde e aromatiche, trasforma questo drink in una colazione veloce e nutriente, facile da preparare in casa anche con zucca precotta e in pochi minuti.

Tempi
Preparazione: 5 minuti
Cottura: 15 minuti
Totale: 20 minuti

Ingredienti (per 2 persone)

  • 200 g di polpa di zucca cotta (al forno o al vapore)
  • 200 ml di latte (vaccino o vegetale)
  • 40 g di fiocchi d’avena
  • 1 cucchiaino di miele o sciroppo d’acero
  • ½ cucchiaino di cannella in polvere
  • Un pizzico di noce moscata (facoltativo)
  • 2 cubetti di ghiaccio ( opzionale)

Come fare il frullato di zucca con avena e cannella

1

Cuocete la zucca a vapore o in forno fino a renderla morbida, poi lasciatela raffreddare.

2

Mettete nel frullatore la polpa, l’avena, il latte, il miele, la cannella, la noce moscata e il ghiaccio.

3

Frullate fino a ottenere una consistenza cremosa e vellutata. Versate lo smothie nei bicchieri e completate con una spolverata di cannella.

Consigli e varianti

Potete preparare un frullato più proteico se aggiungete lo yogurt greco o le proteine in polvere.
Vegano – Con bevande vegetali e sciroppo d’acero.
Se invece desiderate un frullato di zucca più goloso, prendete ispirazione dal pumpkin spice americano con panna montata e granella di noci.

Per una colazione completa:  accompagnate il frullato di zucca con pane integrale tostato o biscotti ai cereali.

La zucca si può preparare anche in anticipo, ma potete usare anche quella precotta al vapore o quella avanzata scondita.

Frullato di zucca benefici

Questa bevanda grazie ai suoi ingredienti è ricca di benefici, ecco quali:

Zucca – Poco calorica, ricca di fibre, betacarotene e vitamine A e C. Regala dolcezza naturale senza bisogno di zuccheri aggiunti. Potete approfondire tutte le proprietà della zucca nella nostra guida completa.

Fonte di carboidrati complessi e fibre solubili, l’avena è perfetta per una  prima colazione energetica.

Tra le sue tante proprietà benefiche, la cannella è una spezia che stimola la digestione, oltre ad aggiungere un profumo autunnale.

Altre ricette

Questo frullato di zucca con avena e cannella è la dimostrazione che le ricette autunnali possono essere semplici, veloci e nutrienti. Una bevanda che porta in tavola i colori e i profumi della stagione, trasformando la colazione in un momento di benessere quotidiano.

Per tutte le altre ricette con zucca dolci o salate date uno sguardo anche alle nostre pagine social e alle nostre Video ricette.

Immagine di Cecilia in cucina

Cecilia in cucina

Redattrice di cucina, ha da sempre passione per la cultura del cibo come fonte di gioia, espressione di affetto e ricerca di benessere.

Ben tornato!