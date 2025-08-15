Frullato uva e avocado – sano, veloce e nutriente

Cremoso sotto e più liquido sopra, il frullato uva e avocado è una bevanda fresca, veloce da preparare e ricca di nutrienti, ideale come colazione o al posto di un pasto.
Quando si desidera una bevanda rinfrescante, nutriente e magari anche spezza fame, il frullato è la risposta più semplice. In questa ricetta abbiniamo l’uva nera, ricca di antiossidanti, alla cremosità dell’avocado, fonte di grassi buoni e vitamine, come spiegato nella nostra guida all’avocado e alle sue proprietà, per ottenere un frullato uva e avocado cremoso alla base e più liquido in superficie. Si prepara in pochi minuti: basta avere un frutto esotico maturo e dei chicchi d’uva in frigo ben lavati.
Tempo di preparazione 10 minuti
Ingredienti per 2 bicchieri
1 avocado maturo
150 g di uva nera senza semi (fredda)
80 g di more fresche o surgelate
150 ml di acqua fredda o bevanda vegetale
1 cucchiaino di miele (facoltativo)
2-3 cubetti di ghiaccio
100 g di yogurt greco (o vegetale)
1 cucchiaino di succo di lime
Come fare il frullato di uva e avocado
1
Per iniziare, pulite e tagliate l’avocado a pezzi e versateli nel frullatore. Unite la metà dell’acqua, lo yogurt, il succo del lime e il miele. Frullate tutti gli ingredienti fino a quando il composto diventa una crema liscia.
Versatelo in una caraffa e mettete in frigo
2
Ora preparate il succo di uva e frutti rossi. Frullate le more e i chicchi di uva con acqua e ghiaccio.
3
Prendete due bicchieri alti o se preferite coppe e iniziate ad assemblare il frullato. Versate prima la crema di avocado e yogurt fino a metà bicchiere, poi completate con il succo di frutta. Per ottenere l’effetto bicolore, versate lentamente con un cucchiaio il succo di uva.
Prima di servire il frullato uva e avocado, decorate con foglie di menta e frutta fresca fresca.
Varianti e consigli
Se non trovate le more fresche usate quelle surgelate, in questo caso è consigliabile evitare il ghiaccio.
Il frullato uva e avocado porta in tavola il meglio della frutta in una sola ricetta. Potete adattarlo ai vostri gusti usando i mirtilli al posto delle more o il kiwi al posto dell’avocado, creando sempre nuove combinazioni ideali anche per chi ha problemi a digerire la frutta intera.
