Frullato uva e avocado – sano, veloce e nutriente

Cremoso sotto e più liquido sopra, il frullato uva e avocado è una bevanda fresca, veloce da preparare e ricca di nutrienti, ideale come colazione o al posto di un pasto.

Quando si desidera una bevanda rinfrescante, nutriente e magari anche spezza fame, il frullato è la risposta più semplice. In questa ricetta abbiniamo l’uva nera, ricca di antiossidanti, alla cremosità dell’avocado, fonte di grassi buoni e vitamine, come spiegato nella nostra guida all’avocado e alle sue proprietà, per ottenere un frullato uva e avocado cremoso alla base e più liquido in superficie. Si prepara in pochi minuti: basta avere un frutto esotico maturo e dei chicchi d’uva in frigo ben lavati.

Tempo di preparazione 10 minuti

Ingredienti per 2 bicchieri

1 avocado maturo

150 g di uva nera senza semi (fredda)

80 g di more fresche o surgelate

150 ml di acqua fredda o bevanda vegetale

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

2-3 cubetti di ghiaccio

100 g di yogurt greco (o vegetale)

1 cucchiaino di succo di lime

Come fare il frullato di uva e avocado

1

Per iniziare, pulite e tagliate l’avocado a pezzi e versateli nel frullatore. Unite la metà dell’acqua, lo yogurt, il succo del lime e il miele. Frullate tutti gli ingredienti fino a quando il composto diventa una crema liscia.

Versatelo in una caraffa e mettete in frigo

2

Ora preparate il succo di uva e frutti rossi. Frullate le more e i chicchi di uva con acqua e ghiaccio.

3

Prendete due bicchieri alti o se preferite coppe e iniziate ad assemblare il frullato. Versate prima la crema di avocado e yogurt fino a metà bicchiere, poi completate con il succo di frutta. Per ottenere l’effetto bicolore, versate lentamente con un cucchiaio il succo di uva.

Prima di servire il frullato uva e avocado, decorate con foglie di menta e frutta fresca fresca.

Varianti e consigli

Se non trovate le more fresche usate quelle surgelate, in questo caso è consigliabile evitare il ghiaccio.

Il frullato uva e avocado porta in tavola il meglio della frutta in una sola ricetta. Potete adattarlo ai vostri gusti usando i mirtilli al posto delle more o il kiwi al posto dell’avocado, creando sempre nuove combinazioni ideali anche per chi ha problemi a digerire la frutta intera.

Se vi piacciono le bevande fresche e facili da preparare, su Pinterest trovate tante altre ricette come questo frappé uva e avocado, dalle limonate ai dessert estivi, alle bevande calde.

Abbiamo raccolto tutto in bacheche tematiche per ispirarvi ogni giorno con nuove idee.