Pumpkin Pie – La crostata di zucca icona delle feste in America

Pumpkin pie, ricetta autentica con video della torta di zucca americana fatta in casa, il dolce iconico del Giorno del Ringraziamento

La pumpkin pie è la crostata di zucca che le famiglie americane preparano per il Thanksgiving Day , una tradizione nata ai tempi delle colonie inglesi e ancora oggi preparata in tutto il Paese. Con il tempo questo dolce con la zucca si è diffuso anche durante le feste invernali, diventando un classico della pasticceria americana da novembre fino a Natale.

Ma cosa è la pumpkin pie e come si fa?

È un torta farcita con una crema di zucca speziata con cannella, zenzero e noce moscata, racchiusa in una base di frolla o brisée e servita con panna montata o gelato alla vaniglia. Tuttavia, come accade per la vera cheesecake di New York , anche questa torta, pur essendo semplice ed economica, richiede i suoi tempi: la base va precotta, il ripieno deve raffreddare lentamente e si serve dopo diverse ore di riposo. Negli Stati Uniti, infatti, viene spesso preparata il giorno prima delle feste per permettere alla crema di rassodare e ai sapori di amalgamarsi.

I tempi possono variare in base alla pasta scelta (pronta o fatta in casa) e al tipo di zucca utilizzato, ma il risultato ripaga l’attesa. Negli USA, per praticità, si usa spesso la purea di zucca in lattina; volendo, si può ottenere facilmente anche in casa scegliendo le varietà di zucche più adatte per preparare i dolci.

Proviamo a farla seguendo passo passo la ricetta originale della pumpkin pie, con indicazioni chiare e tempi realistici — e a seguire trovate un video che mostra la ricetta autentica e le differenze fra le ricette italiane e quelle americane.

Preparazione: 35 minuti

Precottura base: 20 minuti

Cottura torta: 55–60 minuti

Raffreddamento: 3 ore

Tempo totale: circa 4 ore e 30 minuti

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm)

Per il ripieno

350 g di zucca Delica o Butternut già pulita

2 uova grandi

200 ml di panna fresca liquida

100 g di zucchero di canna chiaro

1 cucchiaino di cannella in polvere

½ cucchiaino di zenzero in polvere

¼ cucchiaino di noce moscata

1 pizzico di sale

Per la base

1 rotolo di pasta frolla o brisée pronta

(oppure fatta in casa con 250 g di farina, 125 g di burro freddo, 80 ml d’acqua e un pizzico di sale)

Come si fa la pumpkin pie americana

Cuocete la zucca. Tagliatela a fette e disponetela su una teglia rivestita di carta forno. Cuocete a 190 °C per circa 40 minuti, finché diventa morbida. Frullate la polpa e lasciatela scolare in un colino per eliminare l’acqua in eccesso. Stendete la base. Rivestite uno stampo da crostata da 24 cm con la pasta frolla o brisée. Bucherellate il fondo, coprite con carta forno e aggiungete dei legumi secchi. Cuocete per 15 minuti, poi togliete i pesi e proseguite la cottura per altri 5 minuti, finché la base inizia leggermente a dorare. I tempi di cottura possono variare in base alla pasta utilizzata: in genere le basi pronte cuociono in 25–30 minuti totali, ma qui va solo parzialmente cotta perché continuerà in forno con il ripieno. Preparate il ripieno. In una ciotola mescolate la purea di zucca con uova, zucchero, panna, spezie e un pizzico di sale. Amalgamate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Cuocete la torta. Versate il ripieno nel guscio, livellate e cuocete a 190 °C per circa 55–60 minuti, coprendo i bordi dopo i primi 25 minuti per evitare che si scuriscano troppo. Lasciate raffreddare la pumpkin pie a temperatura ambiente per 3 ore, poi copritela e conservatela in frigorifero. Questo passaggio serve a far rassodare la crema e a mantenere la base compatta. Decorate la torta di zucca con panna montata prima di servire

Varianti e conservazione

Il web è pieno di ricette della pumpkin pie, ma tra tutte le migliori varianti sono quelle con pasta frolla fatta in casa e una farcitura arricchita con noci e caramello salato, che aggiungono croccantezza e un sapore più deciso.

Se invece preferite la semplicità, potete servire la torta di zucca con una pallina di gelato alla vaniglia.

La torta di zucca americana si conserva in frigo per al massimo 3 giorni.

Calorie della pumpkin pie

Una fetta di circa 120 g di questo dolce apporta in media 280-320 calorie, a seconda della base e degli ingredienti utilizzati.

La maggior parte delle calorie proviene dal ripieno di zucca, panna e zucchero, mentre la base di frolla aggiunge una quota di grassi e carboidrati.

Usando panna leggera o latte evaporato al posto di quella intera, e riducendo leggermente lo zucchero, si può scendere sotto le 270 kcal a fetta senza alterare il gusto.

Ricetta Pumpkin Pie del New York Times

In questo video tratto da NYT Cooking vediamo come si prepara questo dolce simbolo delle feste Natalizie in America.

<br />

Se vi piacciono i dolci americani, la pumpkin pie è una ricetta da provare: genuina, profumata e perfetta per portare nelle tavole delle feste un dolce diverso e originale .

